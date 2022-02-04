نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا 2022 والقنوات المجانية الناقلة وتردداتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح المنتخب الوطني المصري في التأهل للمباراة النهاية ببطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون 2022، بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي من البطولة، وهو على موعد مع المباراة النهائية التي ستحدد من سيفوز باللقب ويعود بالكأس، حيث تقام بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبرير الجاري، وهي تحظى على أهمية كبيرة بين عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، والذين يهمهم التعرف على موعد مباراة مصر القادمة في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة.

فاز المنتخب المصري عل منتخب الكاميرون في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافين، عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، حيث سجل لاعب المنتخب المصري فينسنت أبو بكر الجول الأول، وسجل زيزو الأول، وتصدى أبو جبل للهدف الثاني، وسجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني، وتصد أبو جبل للهدف الثالث، وسجل مهند لاشين الهدف الثالث، بينما أهدر لاعب الكاميرون الهدف الثاني.

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا

المنتخب الوطني المصري على موعد هام في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا والتي ستجمع بينه وبين المنتخب السنغالي، وذلك في التاسعة من مساء يوم الأحد 6 فبراير بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والعاشرة بتوقيت الرياض وقطر والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وكان المنتخب السنغالي قد تأهل للمباراة الأخيرة في البطولة الأفريقية، بعد أن حقق فوزاً غالياً على نظيره منتخب بوركينا فاسو بثلاث أهداف مفابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، وكان عليه الإنتظار لمعرفة نتيجة مباراة مصر والكاميرون للتعرف على الفريق الذي سيواجهه في المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يهم عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر وخارجها، التعرف على القنوات الناقلة للقاء مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا 2022، وننشر القنوات التي ستنقل اللقاء مجاناً بدون تشفير وتردداتها من أجل ضبطه على أجهزة استقبال القنوات لديكم.

القناة الجزائرية الأرضية: القمر الصناعي: نايل سات – التردد 11680 H – معدل الترميز 27500.

قنوات بي ان سبورت الرياضية، هي الناقلة الحصرية والحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمكن استقبال شارة قنوات بي ان سبورت المفتوحة من خلال ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديكم.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على قمر النايل سات

التردد: 12604 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز 27500 – إشارة ارسال البث DVB-S2.

تردد قنوات بي ان سبورت HD المفتوحة على نايل سات وسهيل سات

القمر: نايل سات – القناة: BeIN SPORTS HD – التردد: 11054 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500

القمر: سهيل سات – القناة BeIN SPORTS HD – التردد 11566 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500.

القمر: نايل سات – القناة 7 BeIN SPORTS HD – التردد 12604 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500.

القمر: سهيل سات – القناة 7 BeIN SPORTS HD – التردد 11623 V – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي ان سبورت اكسترا 1 و 2 bein sport extra على النايل سات

القناة: bein sport extra – التردد: 11054 V – معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – معدل الترميز: 27500.

القناة: bein sport extra 2 – التردد 12604 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500.