انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي يتحدى الإصابات والغيابات في مواجهه صعبة ضد مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية السبت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية وجماهير الأهلي بصفة خاصة مباراة المارد الأحمر ضد نادي مونتيري المكسيكي، حيث يخوض النادي الأهلي أولى المباريات في هذه النسخة من بطولة العالم للأندية المقامة حاليا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسط غيابات بالجملة من جانب فريق الأهلي المصري في موقف لا يحسد عليه.

الأهلي في مواجهة حاسمة أمام مونتيري المكسيكي

وعلى ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أنهى النادي الاهلي إستعدادته الجادة للقاء السبت 5 فبراير ضد مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، في ربع نهائي بطولة العالم للأندية، وتقام المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر تطبيق AD SPORTS المجاني الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية في دول مصر والكويت والإمارات، أيضا تبث منافسات بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة SCC السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي خلال مباراة مونتيري المكسيكي

حراسة المرمي: على لطفي

خط الدفاع: على معلول – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – حسين الشحات – لويس ميكسوني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر