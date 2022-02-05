يبدأ النادي الأهلي المصري أولي مواجهاته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 3 فبراير 2022 وحتى 12 فبراير 2022، وذلك في لقائه الأول مع فريق مونتيري المكسيكي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية، وتعد هذه المباراة صعبة للغاية أمام فريق النادي الأهلي والذي تقابل مع عملاق الكرة المكسيكية، مرتان قبل ذلك، فاز فيهما فريق مونتيري على النادي الأهلي، والذي خسر من مونتيري في المرة الأولي عام 2012 بنتيحة 2/0، ثم في المرة الثانية بنتيجة 5/1، والتي تعد الخسارة الأكبر للشياطين الحمر أمام فريق مونتيري.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة:-

تعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيمي هي المواجهة الثالثة بين الفريقين، ويأمل النادي الأهلي أن يفوز بتلك المباراة، على الرغم من الصعوبات التي يواجها النادي الأهلي في الفترة الحالية، والتي تتمثل في عدم وجود عدد من اللاعبين الأساسين إما بسبب الإصابة أو بسبب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، حيث تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية في البطولة، ومن اللاعبين الذين سيفتقدهم النادي الأهلي في مشوار بطولة كأس العالم للأندية حارس المرمي محمد الشناوي، واكرم توفيق بالإضافة إلى اللاعبين الذين ما زالوا مع منتخب مصر في أمم أفريقيا بالكاميرون مثل محمد شريف، أيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحى، كما سيغيب بدر بانون مدافع النادي للإصابة بمضاعفات كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وذلك على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الاماراتي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وسوف تقوم قناة أبوظبي الرياضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين والتي يمكن ضبط ترددها عبر القمر الصناعي عرب سات في منطقة الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية، وعلى الرغم من أن القناة تبث عبر القمر الصناعي نايل سات إلا أنها لن تبث المباريات عبر ترددها على النايل سات، غير أن القناة قد أعلنت عن أنه يمكن للمشاهدين في مصر متابعة مباريات كأس العالم للأندية عبر تطبيق Ad Sports المجاني أو تطبيق Starzplay التابع للقناة.