نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022 “مجانًا” لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022، تشتعل محركات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي كله من أجل التعرف على جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022، وذلك من أجل متابعة المباراة الخاصة بتحديد المركز الثالث من البطولة التي تقام اليوم وكذلك من أجل مشاهدة المباراة النهائية التي تقام يوم غد بين منتخب مصر ومنتخب السنغال، وذلك حيث لم يتبقى سوا يوم واحد على انتهاء البطولة، وما زال الجميع يرغب في ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على ترددات تلك القنوات المجانية المفتوحة التي تنقل أحداث المباريات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات البطولة المتبقية عبر جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022 التي تقوم بنقل المباريات بشكل مجاني منذ بداية البطولة، وذلك حيث يسعى الجميع اليوم السبت الموافق 5/2/2022 لمتابعة مباراة المنتخب الكاميروني ضد منتخب بوركينا فاسو في المباراة التي تجمعهما لتحديد المركز الثاني في البطولة، ونقدم لكم الآن في السطور القادمة كل التفاصيل الخاصة بتلك القنوات.

قناة بي ان سبورت اكسترا 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12284.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة مصر والسنغال

قدمنا لكم جميع القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا 2022 ونتعرف سويًا الآن على موعد مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب السنغالي والتي تعتبر واحدة من أقوى المباريات المنتظرة حيث هي مباراة نهائي كاس امم افريقيا، واليكم تفاصيل المباراة:-