نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022 على النايل سات لمشاهدة كاس العالم للاندية في المقال التالي
تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء مصر والوطن العربي كله من أجل التعرف على تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022، تلك القناة المجانية المفتوحة التي تقوم بنقل أحداث جميع مباريات كأس العالم للأندية فيفا 2022 التي من المقرر أن تقام في الإمارات العربية المتحدة والتي يشارك فيها عدد من الفرق العربية حيث يشارك النادي الأهلي بصفته بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة، ويشارك نادي الهلال السعودي بصفته بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخير فيما يشارك نادي الجزيرة الإماراتي بصفته الفريق صاحب الأرض والبلد المستضيف.
تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022
ويعتبر موضوع تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022 واحد من أكثر المواضيع أهمية والتي زاد عنها البحث في الآونة الأخيرة حيث يسعى الجميع إلى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على تردد تلك القناة على النايل سات، ويمكن ضبط تردد القناة كالآتي:-
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12330
|معدل الاستقطاب
|أفقي H
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
كما ان هناك تردد أخر للقناة في حال أن التردد السابق لم ينزل على الرسيفر الخاص بكم يمكنكم إضافة التردد الأخر عن طريق البيانات التالية:-
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11372
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معدل الاستقطاب
|عمودي V
موعد مباراة الاهلي ومونتيري
وبعدما قدمنا لكم تردد قناة أبو ظبي اكسترا extra الرياضية 2022 نتعرف على تفاصيل مباراة النادي الأهلي المصري ضد نادي مونتيري المكسيكي التي من المقرر أن تنطلق اليوم في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك حيث يلعب النادي الأهلي المباراة الأولى له في البطولة ضد مونتيري في الدور ربع النهائي ليلعب الفريق الفائز مع نادي بالميراس في الدور نصف النهائي من البطولة، واليكم تفاصيل موعد المباراة.
|المباراة
|الأهلي المصري × مونتيري المكسيكي
|البطولة
|كأس العالم للأندية 2022
|الموعد والتوقيت
|اليوم السبت 5/2/2022
|الملعب
|ستاد آل نيهان
|القنوات الناقلة
|قناة أبو ظبي اكسترا و قناة SSC Sport HD.
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