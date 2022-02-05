أعرف موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق والقنوات الناقلة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق والقنوات الناقلة، عشاق كرة القدم السعودية ومتابعي الدوري السعودي للمحترفين من كل مكان بالمملكة، بل من كل مكان بالعالم يبحثون اليوم عن موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق والقنوات الناقلة، وتنطلق مباراة الرائد والاتفاق اليوم ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقوم فريق الرائد السعودي باستضافة نظيره الاتفاق السعودي على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدية بريدة، لذا دعونا نوضح لكم موعد مباراة اليوم والقنوات الناقلة لهذا اللقاء بالتفصيل.

موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق اليوم

تساءلت الجماهير السعودية عن موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق والقنوات الناقلة، والجدير بالذكر أن المباراة تنطلق اليوم السبت الموافق الخامس من فبراير لعام 2022 وذلك على أرضية استاد الملك عبد الله بريدة، وذلك في إطار الجولة التاسعة عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 15:50 مساء على توقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 14:50 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الساعة 16:50 مساء على التوقيت المحلي للإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الرائد أمام الأتفاق اليوم

تساءلت الجماهير السعودية عن موعد مباراة الرائد ضد الأتفاق والقنوات الناقلة للمباراة اليوم، وقد وضحنا لكم موعد المباراة، وبالنسبة للقنوات الناقلة للقاء، فإن المباراة سوف يتم إذاعتها على مجموعة قنوات SSC الرياضية، حيث سيتم نقل المباراة على القناة الثانية المشفرة من SSC SPORT HD ، وأيضًا قناة SSC SPORTS SD المجانية، فضلًا عن نقل المباراة على قناة VIP SHahid Internet.

تردد قناة SSC السعودية على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة SSC المجانية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

وسوف يتم بث اللقاء على هاتين القناتين، فمن لا يمتلك القناة المشفرة على جهاز الاستقبال الخاص به، بإمكانه استقبال تردد القناة المجانية على القمر الصناعي عرب سات، ثم الاستمتاع بمشاهدة مباراة اليوم بين الاتفاق والرائد السعودي في الجولة القوية اليوم.