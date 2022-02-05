نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تردد قناة ssc 1 , 5 , 6 الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية لمتابعة أقوى المبارايات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc 1 , 5 , 6، يزداد البحث بشكل كبير الوقت الحالي من قبل الجماهير السعودية على ترددات مجموعة قنوات ssc، حيث تقوم مجموعة قنوات ssc الفترة الحالية بإذاعة عدد من المبارايات لعدد من البطولات والتي من بينها بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022، بالإضافة إلى البطولة الأساسية وهي بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويبحث المواطنين بشكل خاص عن تردد قناة ssc الأولى والخامسة والسادسة، وفي مقال اليوم سنذكر لكم الإحداثيات الخاصة بهذه القنوات بكل سهولة فتابعوا معنا.

تردد قناة ssc 1 , 5 , 6 الرياضية

تُعتبر قنوات SSC الرياضية من أشهر القنوات الرياضية السعودية على مستوى المملكة وكذلك الوطن العربي، وتتميز هذه القنوات بنقلها أقوى البطولات المحلية والعالمية، وتتساءل الجماهير السعودية الوقت الحالي بشكل خاص عن تردد قناة ssc 1 , 5 , 6، وبشكل عام عن جميع ترددات مجموعة SSC الرياضية ، وتبث الوقت الحالي بطولة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومؤخرًا قامت بنقل بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022، وتأتي ترددات القنوات بالإحداثيات التالية:

تردد قناة SSC 1 HD

على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC 5 HD

على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12523.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11747.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/2.

تردد قناة SSC 6 HD

على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

على بدر سات

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

ومن خلال تثبيت تردد قناة ssc 1 , 5 , 6 ستتمكنوا من مشاهدة جميع المبارايات الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين التي يتم إجرائها في الوقت الحالي، بل وستتمكنوا من مشاهدة مبارايات كأس العالم للأندية، ولكن كل هذه القنوات متاحة فقط للسعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية فقط، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة بإذن الله.