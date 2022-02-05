ننشُر جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022 على الأقمار الصناعية

جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022، تنطلق في الوقت الحالي مبارايات كأس العالم للأندية لعام 2022، وعدد كبير من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم يرغبون في الوصول إلى جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022 على مختلف الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وقد تزايد معدلات البحث من قبل المواطنين بالتزامن مع انطلاق البطولة، ورغب الكثيرون في مشاهدة البطولة هذه المرة وهم متحمسين لأن البطولة يشارك بها هذه المرة ثلاث فرق عربية ممثلين قارة أفريقيا وقارة أسيا وكذلك فريق البلد المستضيف البطولة على أرضه، ونتابع معكم جميع القنوات الناقلة للبطولة وكذلك تردداتها بالتفصيل، فكونا معنا.

جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022

بدئت بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس الماضي الثالث من فبراير لعام 2022، وبدئت الجماهير من بعدها بالبحث عن جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022 ، والجدير بالذكر أن عدد من القنوات قد حصلت على حقوق البث المباشر لجميع مبارايات كأس العالم للأندية للعام 2022، ومن بين القنوات التي حصلت على حقوق البث قنوات أبو ظبي الرياضية والتي سوف تقوم ببث المبارايات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، بينما مجموعة قنوات ssc الرياضية سوف تقوم بنقل المبارايات الخاصة لللبطولة في المملكة العربية السعودية.

تردد جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022

بحث الكثيرون عن ترددات جميع القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية 2022 ، وذلك بعد أن انطلقت أولى الجولات الخميس الماضي بين براي التاهيتي والجيزرة الإماراتي، وتنطلق اليوم جولة بين بطل أمريكا الشمالية مونتيري وبين بطل أفريقيا الأهلي المصري، ولذا ازداد البحث عن القنوات الناقلة للبطولة، وأتت ترددات القنوات على النحو التالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة scc الرياضية السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ssc الرياضية على عرب سات