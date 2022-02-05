ضبط تردد قنوات ssc sport السعودية لمتابعة مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو في كاس امم افريقيا

تردد قنوات ssc sport السعودية، من أكثر ما يشغل بال الكثير من المواطنين في مختلف الدول العربية والدول الافريقية هو تردد قنوات ssc sport السعودية، حيث ان قناة إس إس سي من المقرر أن تعرض مباراة كأس الامم الافريقية اليوم السبت الموافق يوم 5 فبراير 2022، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل إدارة القناة، والجدير بالذكر ان مباراة اليوم هي مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو، وذلك للتنافس على المركز الثالث والمركز الرابع في كأس الامم الافريقية، وذلك بعد أن فاز منتخب مصر على منتخب الكاميرون في المباراة الخاصة به، وبعد ان فاز منتخب غينيا بيساو على بوركينا فاسو، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

تردد قنوات ssc sport

من المقرر أن يتم نقل مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو من خلال تردد قنوات ssc sport السعودية اليوم السبت الموافق يوم 5 فبراير 2022، على أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت الكاميرون، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت بوركينا فاسو، وقد تم الاعلان عن التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون، على ان يكون حارس المرمى أونانا وفي خط الدفاع وهو، نجاد جوي، كاستيليتو، كولينز فاي وفي خط الوسط مارتن يما، أنجويلا، صامويل جويت وفي خط الهجوم سكامبي، أبو بكر، جمالو.

تردد قنوات ssc sport السعودية 2022

من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل آلاف المواطنين في مختلف الدول هو استقبال تردد قنوات ssc sport السعودية 2022، وذلك بعد ان تم تغير التردد الخاص بالقناة مع بداية العام الجاري، وقد جاء التردد الجديد كالاتي:

ssc اس اس سي السعودية الرياضية اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح