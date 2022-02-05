نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة ترقب نتيجة الهلال والجزيرة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية والإماراتية موعد مباراة الهلال والجزيرة القادمة، في كأس العالم للأندية والمقرر لها يوم الأحد الموافق 2022/02/06 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، كان الجزيرة قد حقق الفوز في المباراة الأولى على بطل هايتي برباعية نظيفة ليتقابل مع الهلال السعودي، والفائز منهم سوف يلتقي تشيلسي الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

الفريقان اليوم يأملان في الفوز وأستكما مشوارهم في البطولة العالمية الجزيرة، الذي يلعب كبطل للدوري في الدولة المنظمة وهي دولة الإمارات، والهلال يلعب ممثل عن قارة أسيا، بعد تتويجه باللقب العام الماضي على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.

موعد مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

مباريات الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي، تشهد تفوق واضح للفريق السعودي فقد تقابل الفريقين من قبل في 4 مباريات جميعها في بطولة دوري أبطال أسيا، حقق الهلال الفوز في 3 مباريات، بينما حل التعادل في لقاء وحيد ولم يحقق الجزيرة أي فوز على الهلال السعودي، سجل الهلال 8 أهداف في الجزيرة، بينما سجل الجزيرة 4 أهداف في شباك الهلال، الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين هو لاعب الهلال ياسر القحطاني سجل 3 أهداف.

مباراة الهلال ضد الجزيرة

16.30 : الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي.

17.30 : الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

18.30 : السادسة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.30 : السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

20.30 : الثامنة والنصف بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة الهلال والجزيرة

كما أعلن من قبل فأن البطولة يمكن مشاهدتها عبر تطبيق AD سبورت مجاناً على الجوال، كما أعلنت قناة SSC الرياضية نقلها المباراة عبر القناة أل 7، وسوف تنقل المباراة على قناة أبوظبي أسيا ولم تعلن القنوات عن المعلقين حتى الآن.

بطاقة مباراة الهلال والجزيرة