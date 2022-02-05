نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية للزعيم.. موعد مباراة الهلال والجزيرة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والجزيرة ، عشاق كرة القدم العربية والسعودية على موعد يوم الأحد 6 فبراير 2022 مع ضربة البداية للزعيم السعودي والذي يخوض أولى مواجهاته، في مشاركته الثانية، بأحلام كبيرة يحملها نادي القرن الآسيوي، من أجل تحقيق نتيجة أفضل، وإنجاز يتخطى به المركز الرابع الذي حققه في مشاركته بالنسخة قبل الماضية من المونديال، حيث يستضيف مساء الأحد ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات المواجهة القوية في ديربي عربي خالص يجمع زعيم الأندية السعودية وفخر أبوظبي، في إطار مباريات الدور الثاني بالبطولة.

في السطور التالية، سنستعرض بالتفصيل كواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة الهلال والجزيرة والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار وإنجازات الناديين في كأس العالم للأندية والتي تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نسختها الـ18، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والجزيرة .

مباراة الهلال والجزيرة

ديربي جديد هو الرابع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية ، يجمع هذه المرة زعيمي السعودية (الهلال) والإمارات (الجزيرة).

وفي مشاركته الثانية، يسعى الهلال إلى تحقيق مركز مميز، بعيدًا عن الخروج خال الوفاض بالمركز الرابع الذي أحرزه في مونديال 2019.

بدوره يأمل الجزيرة أيضًا، في تحقيق إنجاز جديد، يتجاوز به المركز الرابع كذلك الذي حققه في نسخة 2017 من البطولة.

نستعرض فيما يلي نتائج الهلال والجزيرة في مشاركتهما الوحيدة السابقة في كأس العالم للأندية :

يُشار إلى أن مونديال الأندية العالمي يشهد يوم السبت، خوض المارد الأحمر أولى مواجهاته أمام مونتيري المكسيكي، في ظل غيابات بالجملة للعملاق المصري الأكثر مشاركة في البطولة.

يتمتع نادي الجزيرة الإماراتي ، بأفضلية ولو معنوية، حيث نجح في تحقيق فوزه الأول بالنسخة الثامنة عشر من كأس العالم للأندية على حساب نادي بيراي التاهيتي بنتيجة (4-1).

ويأمل فخر أبوظبي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوز تاريخي أول على الموج الأزرق.

ويشارك الجزيرة في كأس العالم للأندية 2021 ، بصفته صاحب الأرض، وحامل لقب دوري الخليج العربي (الدوري الإماراتي) وكذلك كأس السوبر الإماراتي على حساب شباب الأهلي .

في المقابل، يدخل نادي الهلال السعودي ، مواجهة الأحد، باحثًا عن فوز يقوده إلى نصف نهائي البطولة، آملًا في الذهاب بعيدًا.

غير أن المعضلة الكبرى التي تواجه الزعيم، تكمن في حالة فوزه على الفريق الإماراتي، فسيصطدم مباشرة مع المرشح الأول لنيل اللقب، والحديث بالطبع عن فريق تشيلسي الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال يشارك في النسخة الجديدة من مونديال العالم للأندية ، بصفته بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بعد الفوز في النهائي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

تاريخ مواجهات الهلال والجزيرة

وعن تاريخ مواجهات الجزيرة والهلال المباشرة، فقد سبق للفريقين العملاقين أن التقيا من قبل في إجمالي 4 مواجهات.

حقق الهلال الفوز في 3 مواجهات، فيما حسم التعادل الإيجابي لقاءً وحيدًا، ولم يسبق للجزيرة أن فاز على الهلال من قبل.

شهدت المواجهات بين الزعيم وفخر أبوظبي، تسجيل 12 هدفًا، بمعدل 8 أهداف للفريق السعودي، و4 لشقيقه الإماراتي.

وعن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال والجزيرة ، فكانت فوز نادي القرن الآسيوي بنتيجة (3-2).

جاء ذلك في لقاء الإياب من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا 2011 والتي توج السد القطري بلقبها.

وبالمناسبة، ففي نسخة 2011 من دوري أبطال آسيا أيضًا، كان الفوز الأكبر للهلال على الجزيرة ، في لقاء الذهاب من دور المجموعات، بنتيجة (3-1).

موعد مباراة الهلال والجزيرة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الديربي العربي المونديالي ، مساء الأحد، في تمام الثامنة والنصف ( 8:30 م ) بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والجزيرة ، فوفق ما وردنا في شبكة “ثقفني”، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن إسناد المهمة إلى الدولي المكسيكي سيزار راموس.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC7 HD إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sports Asia 1 .

وبشأن معلق مباراة الجزيرة والهلال ، فعبر قناة إس إس سي الرياضية السعودية، سيقوم المعلق الرياضي السعودي المتميز فهد العتيبي بالتعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة الهلال والجزيرة والقنوات الناقلة ، ومشوار وتاريخ الناديين في بطولة كأس العالم للأندية ، علاوة على تاريخ لقاءات الهلال والجزيرة في مختلف البطولات والمسابقات.