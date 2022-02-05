نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للقاء المنتظر وموعد أولى مبارايات الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المواضيع المتصدرة لمواقع البحث الإلكتروني، والتي تهم كل محبي الساحرة المستديرة هي موعد مباراة الأهلي المصري ونادي مونتيري المكسيكي التي تعتبر اولى مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس الأمم للأندية 2022 والتي ستقام ضمن فاعليات الجولة الأولة من البطولة، ومن المقرر أن تقام البطولة في الإمارات، وسوف تنقلها لكم مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، والتي تعد أولى القنوات الإمراتية نقلا للبطولة بالإضافة إلى قنوات أخرى، وسوف ننقل لكم اليوم من خلال هذه المقالة في موقع ثقفني كل التفاصيل الخاصة بالمباراة والبطولة ككل.

موعد مباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي اليوم

سوف ننقل لكم اليوم تفاصيل موعد المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي في فاعليات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الامارات لعام 2022، والتي ستذاع على قنوات أبو ظبي الرياضية اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيتات دول المغرب الثلاثة، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والأردن، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيتي المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات في قطر وأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي اليوم

سوف تبث اليوم أولى مباريات النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيتي مصر والأردن على قنوات أبو ظبي الامراتية واحد واتنين Abu thabi sports 1,Abu thabi sports two، ولمعرفة تردد قنوات أبو ظبي الرياضية يمكنكم زيارة موقعنا ثقفني لجديد أخبار الرياضة العالمية والمحلية، ولمعرفة القنوات الأخرى الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية.

تشكيل فريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2022

في ظل الظروف الرياضية الحالية يتغيب كثير من اللاعبين الأساسيين من لاعبي النادي الأهلي المصري بسبب بطولة الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون 2021، وغير معروف حتى الآن ما هي التشكيلة لفريق النادي الأهلي في مواجهة الفريق المكسيكي، ولكن كلنا ثقة بالنادي الممتاز الأهلي وعشما في احراز لقب عالمي عما قريب في هذا البطولة.