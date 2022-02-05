تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي والتشكيل المتوقع للفريقين

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق اليوم السبت أولي مباريات بطل أفريقيا النادي الأهلي ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال تلك الفترة من 3 فبراير حتي 9 فبراير، وتأمل جماهير النادي الأهلي في تقديم عرض جيد في ظل كثرة الغيابات للمشاركة مع المنتخب المصري، بالإصابات للإصابات المتعددة التي ضربت صفوف الفريق، والفوز على مونتيري يعني التأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث المباراة على الهواء مباشرة عبر تطبيق AD SPORTS المجاني الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية في دول مصر والكويت والإمارات، أيضا تبث منافسات بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة SCC السعودية الرياضية داخل المملكة العربية السعودية، ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي خلال مباراة مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية

حراسة المرمي: على لطفي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد مغربي

خط الوسط: علي معلول – أليو ديانج – حسين الشحات – محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر

التشكيل المتوقع لنادي مونتيري خلال مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية