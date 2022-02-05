انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف تشاهد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي عبر تطبيق ad sports أبوظبي الرياضية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من خلال البحث الكبير من الجماهير المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي بشكل خاص على محرك البحث جوجل، حول تحميل تطبيق ad sports، لمشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 فبراير حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 أندية تمثل قارات العالم الستة، وبمشاركة 3 أندية عربية هي الأهلي المصري والجزيرة الإماراتي والهلال السعودي.

تطبيق ad sports لمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية 2021

وسبق وأن أعلنت قنوات بي إن سبورت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بث مباريات كأس العالم للأندية عبر تطبيق ad sports المجاني، والذي يمكن للجماهير تثبيته ومشاهدة مباريات البطولة بسهولة بدون تقطيع من خلال الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت.

طريقة تحميل تطبيق أبو ظبي الرياضية ad sports

يمكنكم متابعينا الحصول على تطبيق أبوظبي الرياضية ad sports لأجهزة الأندرويد، وتحميل تطبيق أبو ظبي الرياضية عبر أجهزة الأيفون، من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي، والبدء في كتابة الرياضية والنقر لتثبيت التطبيق، مع وجود إتصال بشبكة الإنترنت، ويمكن تحميل التطبيق عبر شاشات سمارت أو من خلال الموقع الرسمي https://adsports.ae/.

موعد مباريات الأهلي مع مونتيري المكسيكي ربع نهائي كأس العالم للأندية 2021

وتنطلق مباراة الأهلي المصري ضد مونتيري اليوم السبت 5 فبراير في تمام الساعة 6:30 مساء السبت، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة