موعد مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 2021 القناة الناقلة والتشكيل المتوقع

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم السبت منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو في إطار مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بدولة الكاميرون، ويستدل الستار بنهايتها غدا الأحد بنهائي البطولة بين المنتخب المصري والمنتخب السنغالي، وفي مباراة اليوم وصل منتخب الكاميرون بعدما تلقى هزيمة من المنتخب المصري بركلات الجزاء الترجيحية، ووصل منتخب بوركينا فاسو إلى هذه المباراة بعد الهزيمة من منتخب السنغال بنتيجة 3/1. التشكيل المتوقع للمنتخب الكاميروني في كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: كولينز فاى – ميشيل نجادو نجادجي – جيروم أونغيني – نوهو تولو

خط الوسط: صموئيل إيف إم جويت – أندرية زامبو انجويسا – بيير كوندي.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر – كارل توكو ايكامبي – مومي نغاماليو بدلاء منتخب الكاميرون خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين اوموسولا سيمون لاتي – ديفيس إيباسي – أميرويسي أيونجو – جان تشارلز كاستيليو – هارولد موكودي – كريستيان باسوجوج – جايمس لي ساليكا – إيفان نييو نوبا – ايريك تشوبو موتنج – كلينتون موانجي – ستيفن بوكين – اغناطيوس جاناغو التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية حراسة المرمى: هيرفي كواكو كوفي.

خط الدفاع: ايسافو دايو – ستيف ياغو – باتريك مالو – عيسى كابوري

خط الوسط: سيريلا بايالا – أداما غويرا – بلاتي توري.

خط الهجوم: جوستافو سانجاري – بيرتران تراوري – عبدول تابسوبا بدلاء منتخب بوركينا فاسو خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين أبو بكر ساوادوجو – فريد أويدراوجو – هيرما نيكيما – حسن باندي – درامان نيكيما – زكريا سانوجو – إسماعيلا أويدراجو – جيان كوامي بوتوي – إريك تراوري – ديجربال اوتارا – محمد كوناتي موعد مباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ( المركز الثالث بالبطولة ) طرفي المباراة: الكاميرون ضد بوركينا فاسو

موعد المباراة: الأحد 05 / 02 / 2021

توقيت المباراة: 9 مساءا بتوقيت القاهرة 10 مساءا توقيت السعودية

ملعب المباراة: ملعب احمدو أهيديجيو

القنوات الناقلة: بي إن سبورت ماكس1

معلق المباراة: جواد بده

البطولة: كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم – دور المجموعات – تحديد المركز الثالث

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