انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة النادي الاهلي و مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية “الإمارات 2022 ‘ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في بداية مشوار النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية المقامة هذه النسخة في دولة الإمارات، تمكن النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا من هزيمة نادي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

و بالرغم من غيابات الأهلي العديدة من اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، إلا ان تمكن النادي الأهلي بقيادة المدير الفني “بيتسو موسيماني” من تحقيق نتيجة إيجابية و الفوز على نادي مونتيري و النجاح في التأهل و ملاقاة نادي بالميراس البرازيلى في مبارة النصف النهائي للبطولة.

و يعتبر النادي الأهلي المصري من ثاني أكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد 7 مرات خلفا لنادي أوكلاند سيتي و قد حقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية مرتين عامي 2006 و 2020 كأفضل نتيجة حققها النادي الأهلي تلك البطولة.