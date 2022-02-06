اضبط الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 بإشارة قوية

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عمر شويل - جدة يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مصر للقاء الناري في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، أمام نظيره السنغالي اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022، حيث سعى المنتخب المصري واجتهد اللاعبين بقوة للوصول إلى النهائي، ويتأملون الفوز بالمباراة النهائية في البطولة والحصول على لقب بطل البطولة والتتويج بالكأس، ويبحث مشجعي ومحبي كرة القدم في الوطن العربي، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، فتابعونا لنوافيكم تقرير مفصل الآن حول القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مصر والسنغال في المباراة النهائية بطولة كأس أمم أفريقية 2022

مباراة مصر والسنغال أصبحت الآن الشغل الشاغل لعشاق ومحبي كرة القدم في القارة السمراء، حيث تأهل المنتخب المصري للدور النهائي بعد تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون يوم الخميس الماضي بنتيجة 3 مقابل 1 بركلات الترجيح، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد تحقيق الفوز بمباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3 مقابل 1، ويسعى المنتخبين بكل قوتهم للفوز بالمباراة، حيث تقام المباراة مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

بالتزامن مع المباراة القوية التي يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم في القارة الأفريقية، يزداد البحث حالياً عن أبرز القنوات التي تنقل عبر شاشتها مباراة مصر ضد السنغال، وأبرز القنوات المفتوحة على نايل سات التي تنقل المباراة عبر شاشتها كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورت ماكس 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد الجزائرية الأرضية الأولى

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة النبأ الليبية

التردد: 11096.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة فوكس سبورت

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تيلي تشاد

التردد: 12015.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا لموقعنا المتميز ثقفني تردد القنوات المفتوحة للمباراة المرتقبة بين مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقي، نتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما ترغبون في معرفته.