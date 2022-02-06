انت الان تتابع تفاصيل خبر أبرز نتائج السبت الكروي فوز الأهلي على مونتيري وميلان يهزم إنتر وبايرن ميونخ يهزم لايبزيج والكاميرون تفوز بالمركز الثالث بأمم أفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

نبرز من خلال الموقع أبرز منافسات يوم السبت 5 فبراير الكروي الكبير، حيث أقيمت عديد المنافسات في كرة القدم على كافة المستويات منها مبارة الأهلي ومونتيري في ثمن نهائي كأس العالم للأندية، والكاميرون في مواجهة بوركينا فاسو على المركز الثالث بأمم أفريقيا، ومنافسات الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا، والدوري التركي، وكأس الإتحاد الإنجليزي وعديد المنافسات.

كأس العالم للأندية – الأهلي يهزم مونتيري المكسيكي ( دور ربع النهائي )

تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق فوز كبير على نظيرة نادي مونتيري المكسيكي في المواجهة التي أقيمت بينهم على ستاد آل نهيان بالعصمة الإماراتية أبوظبي ضمن منافسات ربع النهائي، على الرغم من الغيابات والإصابات الكبيرة في صفوف الأهلي المصري، ويرجع الفضل في الفوز إلى اللاعب محمد هاني والذي أحرز هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 53 من الشوط الثاني، ليلتقي مع بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء في نصف النهائي.

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كأس الأمم الإفريقية الكاميرون ضد بوركينا فاسو ( المركز الثالث )

في مباراة رائعة بين منتخبي بوركينا فاسو ومنتخب الكاميرون للفوز بالمركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، وبالرغم من تقدم منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف نظيفة، حتى ظن الجميع إنتهاء المباراة، ولكن تمكن منتخب الكاميرون من تسجيل ثلاثة أهداف متتالية، ليتعادلا الفريقان 3/3، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الكاميرون الذي يفوز بالمركز الثالث.

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