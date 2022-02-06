انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر و السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021 “… تعرف على حكم اللقاء و القنوات الناقلة للمباراة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في حفل ختام بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة هذه النسخة في دولة الكاميرون يلاقي المنتخب المصري اليوم منتخب السنغال لتحديد المتربع على عرش القارة السمراء، حيث تمكن منتخب الفراعنة من الوصول للمباراة النهائية بعد التغلب على منتخب الكاميرون في مباراة النصف النهائي بركلات الترجيح.

و تمكن منتخب السنغال من الوصول للمباراة الفاصلة بعد التغلب على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، و قد تمكن المنتخب السنغالي من الوصول للمباراة النهائية في النسخة الماضية أيضا و لكن تمكن منتخب الجزائر من هزيمة السنغال و التتويج باللقب.

و يعتبر المنتخب المصري من أكثر المنتخبات وصولا لنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 10 مرات و قد تم تتويجه باللقب 7 مرات، بينما تمكن المنتخب السنغالي من الوصول للمباراة النهائية 3 مرات و لم يتم تتويجه باللقب قط.

تقام المباراة بين منتخبي مصر و السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

طاقم تحكيم المباراة :

يدير المباراة اليوم الحكم “فيكتور غوميز” من دولة جنوب أفريقيا و يعاونه مواطنه الحكم “زخاري سويلا” كمساعد أول، بينما تم تعيين الحكم “وتاري سونو” من ليسوتو كمساعد ثان.

و الحكم “جان جاك ندالا ” من الكونغو تم تعيينه كحكما رابعا، بينما يشرف الحكمان المغربيان “عادل زوراق” و “زكريا برنس” على غرفة الVAR.

القنوات الناقلة للمباراة :

تذاع المباراة اليوم على قناة Bein Sports Max HD1 .