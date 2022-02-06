موعد مباراة مصر والسنغال اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2022

نهائي كأس أمم أفريقيا بين المنتخب المصري، والمنتخب السنغالي تقام اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، حيث نهاية المشوار للمنتخبين الساعين لتحقيق الفوز لنيل لقب البطولة، حيث يمتلك المنتخب المصري نصيب الأسد في تحقيق البطولة برصيد سبع ألقاب آخرها حققها في نسخة 2010 على حساب المنتخب الغاني بانتصاره بهدف دون رد سجله محمد ناجي جدو، بينما المنتخب السنغالي يطمح لتحقيق لقبه الأول في البطولة بعدما فشل في ذلك في مناسبتين من قبل تلقى فيهما الخسارة في نسخة 2022 التي خسرت فيهغا بركلات الترجيح ضد الكاميرون بعد التعادل السلبي في المباراة، وفي النسخة الماضية بخسارتها ضد الجزائر بهدف دون رد.

المنتخب المصري يلاقي منتخب السنغال في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ليكون مسك الختام لمشواره الناجح في البطولة، بعد أن تخطى الكاميرون صاحبة الأرض في نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، بينما المنتخب السنغالي تخطى بوركيا فاسو بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة مصر التي تخطت ربع النهائي بفوز ثمين على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدمت المغرب مبكراً بهدف سجله سفيان بوفال من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الفراعنة التعادل عن طريق محمد صلاح، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل، لتمتد المباراة للأشوط الإضافية التي حقق فيها الفراعنة الفوز بهدف سجله محمود تريزيجيه.

مصر تخطت مرحلة المجموعات متواجدة في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة خلف نيجيريا التي تصدرت الترتيب العلامة الكاملة تسع نقاط، بينما جمعت مصر ست نقاط من خوض ثلاث مباريات حقق فيها انتصارين على حساب غينيا بيساو بهدف نظيف سجله محمد صلاح، وعلى حساب السودان بنفس النتيجة بهدف سجله المدافع الشاب محمد عبد المنعم، بينما تلقت الخسارة في المباراة الأولى ضد نيجيريا بنفس النتيجة بهدف لإيهاناتشو.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم

الأحد 6 فبراير 2022.

9:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

8:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

10:00 توقيت قطر، البحرين، مكة المكرمة، اليمن، فلسطين، الأردن، سوريا، العراق، والكويت.

11:00 توقيت الإمارات، وعٌمان.

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