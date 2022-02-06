نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتش مصر والسنغال تردد قناة الجزائرية الأرضية وكيفية تنزيلها وفك شفرتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائر الأرضية، من أهم الترددات التي يبحث عنها الجمهور المصري والعربي، وذلك بعد أن أعلنت القناة بأنها سوف تقوم بنقل أحداث مباراة النهائي في أمم أفريقيا 2022، بين مصر والسنغال، حيث سيلتقي المنتخبان في نهائي أمم أفريقيا 2022 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون بالطبع مباراة مثيرة بين المنتخبين اللذان سيلتقيان مرة أخرى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، بعدما أوقع التصنيف الأفريقي السنغال في التصنيف الأول ومصر في التصنيف الثاني.

ماتش مصر والسنغال تردد قناة الجزائرية الأرضية وكيفية تنزيلها وفك شفرتها :-

يعد لقاء اليوم بين منتخبي مصر والسنغال في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، فالفائز من تلك المباراة سوف يحصل على كأس بطولة أمم أفريقيا 2022، وتسعي مصر إلى الحصول على تلك الكأس للمرة الثانية في تاريخها، حيث حصلت مصر عليها قبل ذلك 7 مرات كان أخرها عام 2010، حيث حصلت مصر عليها ثلاث مرات متتالية وهي أعوام 2006، 2008 ،2010، وهذه المرة ستكون المرة الثامنة بإذن الله، ومن المقرر أن يبدأ لقاء المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض.

وسوف تقوم قناة الجزائرية الأرضية بنقل المباراة على الهواء مباشرة والتي يمكن ضبط التردد الخاص بها من خلال الجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الاتجاه معامل الترميز نايل سات 11680 أفقي H 27500

وتحمل القناة الجزائرية اسم Programme National HD على القمر الصناعي نايل سات.

خطوات تنزيل قناة الجزائرية الأرضية وفك شفراتها:-

يتم الدخول على الاعدادات الخاصة بالرسيفر.

قم بإدخال التردد السابق.

قم بحفظ القنوات.

بعد الانتهاء من ضبط التردد واستقبالها قم بإدخال الشفرة التالية للقناة وهي 1100000000000000

وتقوم قناة بين سبورت ماكس بنقل أحداث مباراة السنغال ومصر في نهائي أمم أفريقيا على الهواء مباشرة ويمكن ضبط تردد قنوات بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات وعربسات عبر استقبال ترددها.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة تحفظيه في الربع ساعة الأولي، حيث سيخشى كل فريق أن يسجل في الآخر، وسيغلب عليها الدفاع أكثر من الهجوم، وستكون نارية هجومية في حالة ما إذا قام أحد الفريقين بالتسجيل مبكراً، ونتمنى أن يكون منتخب مصر هو البادئ بالتسجيل والعودة إلى مصر حاملاً معه كأس أمم افريقيا للمرة الثامنة في تاريخ البطولة.