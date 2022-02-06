nilesat.. مجانا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة اليوم في كأس العالم للأندية 2022

يستعرض لكم ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي ونظيره الجزيرة الإماراتي، حيث يلتقى الفريقين وجها لوجه وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 6 شباط 2022، ضمن منافسات الدور الربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث تقام هذه المنافسة القوية على أرضية استاد محمد بن زايد بنادي، وتترقب الجماهير المحبة للفريقين موعد انطلاق هذه المواجهة الشرسة حامية الوطيس، وبكل تأكيد سيسعى الفريقين إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى الدور النصف نهائي من البطولة، ومع اقتراب موعد بداية هذه المواجهة الكبيرة تزيد نسبة البحث للحصول على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة اليوم مجانا.

يشارك فريق الجزيرة في هذه البطولة باعتبار الإمارات مستضيفة هذه البطولة، وقد تمكن الجزيرة من تحقيق الفوز على حساب فريق بيري التاهيتي، وقد انتهت المباراة التي جمعت بينهما بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وبذلك تخطى الجزيرة عقبة بيري وصعد للدور الربع نهائي، على الجانب الآخر يدخل فريق الهلال السعودي هذه البطولة باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2021، ويدخل هذا اللقاء وهو مكتمل الصفوف كما أنه قدم أداء مميز في الدوري المحلي، ويطمح كلا الفريقين بالصعود لنصف نهائي البطولة، حيث سيقابل الفائز فريق تشيلسي الإنجليزي صاحب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية 2022

تسائل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد بداية مباراة الهلال والجزيرة، والتي من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد 6 فبراير الحالي، حيث يحتضن هذه المباراة استاد محمد بن زايد بنادي، وتنطلق صافرة بداية الشوط الأول عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في تمام الساعة الثامنة والنصف.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة بكأس العالم للأندية 2022

نقدم لكم كافة القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي، حيث حصلت قناة السعودية الرياضة وقناة أبوظبي الرياضية على حقوق بث أحداث هذا اللقاء، وتنقل المباراة حصريا على قناة أبوظبي سبورت اكسترا Abu Dhabi Sport Extra ويعلق على شاشة القناة المعلق علي سعيد الكعبي، كما تذاع أيضا على قناة السعودية الرياضية السابعة SSC7 HD ويعلق على القناة المعلق الصوتي فهد العتيبي، وفي السطور التالية نوضح لكم تردد القنوات الناقلة لهذه المباراة مجانا على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة 7 SSC الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة على عرب سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة اليوم