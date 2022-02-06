ترقب نتيجة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والفراعنة لحلم الذهبية

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية والعربية نتيجة مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا بالكاميرون 2022، حيث يسعى المنتخب المصري إلى فك طلاسم منتخب السنغال من أجل تحقيق الميدالية الذهبية، ولن تكون المباراة سهلة مطلقا في ظل قوة السنغال وتواجد ساديو ماني والذي يعد اللاعب الفارق معهم، في المقابل يدخل منتخب مصر المباراة مدعما بجهود محمد صلاح ولاعبي منتخب مصر.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية

من المنتظر إنطلاق مباراة مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية في مواجهة تبدو للكثيرين حاسمة في ظل المنافسة على المركز الأول والثاني بالنسبة لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

من المنتظر أن تقوم قناة الجزائر الأرضية بنقل مباراة مصر والسنغال اليوم عبر قنواتها الأرضية مع ستديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة بنحو الساعة، فضلا عن نقل قناة bein sports مباراة مصر والسنغال بتعليق علي محمد علي وسط دعوات كل المصريين أن يتمكن منتخب مصر من الفوز على السنغال في تلك المواجهة المرتقبة.

توقعات نتيجة مباراة مصر والسنغال اليوم

يمني المصريون النفس أن يتمكن منتخب مصر من عبور بوابة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية في المباراة المقامة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والحقيقة أن توقع نتيجة مباراة مصر والسنغال لن تكون سهلة بالنسبة لمنتخب مصر خاصة وأن مصر ستحاول من الدقائق الأولى أن تلعب على الإستحواذ في منتصف الملعب بقيادة محمد النني والسولية، كما سيعمل المثلث الهجومي بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد على الضغط الأمامي على دفاع السنغال ومحاولة صنع هجمات متوازنة من أجل إدراك الهدف الأول والذي يضمن لمصر الراحة في باقي المباراة.

نهائي كأس الأمم الأفريقية بنكهة مصرية سنغالية

يحضر نهائي كأس الأمم الأفريقية كلا من رئيس الإتحاد الدولي وكذا رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم فضلا عن شخصيات عالمية وأفريقية، ومن المرتقب أن يسلما البطل كأس بطولة كأس الأمم الأفريقية، كان منتخب الكاميرون قد نجح في إحراز المركز الثالث بعدما تغلب على بوركينا فاسو بركلات الترجيح.