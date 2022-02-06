نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال اليوم بتوقيت السعودية في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة مصر والسنغال اليوم بتوقيت السعودية في نهائي كأس الأمم الأفريقية وكذلك القنوات الناقلة في البطولة الأفريقية، حيث يسعى منتخب مصر إلى عبور السنغال في واحدة من المباريات القوية لمنتخب مصر، وتتابع الجماهير المصرية والسعودية في المملكة العربية السعودية مباراة مصر والسنغال فضلا عن الجماهير المصرية والعربية داخل مصر وخارجها.

موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت السعودية

من المرتقب أن تبدأ مباراة مصر والسنغال:

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم …………. 10:00 مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم …………… 9:00 مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

من المرتقب أن تنقل قناة bein sports HD 1 مباراة مصر والسنغال اليوم بتعليق المصري علي محمد علي، كما تنقل قناة الجزائر الأرضية مباراة مصر والسنغال اليوم في واحدة من المباريات المرتقبة من جانب المنتخب المصري أمام السنغال للعب على الميدالية الذهبية في واحدة من المباريات القوية لمنتخب مصر.

تدريب منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

كان منتخب مصر قد أدى تدريبا تنشيطيا في مقر البعثة استعدادا لمواجهة السنغال على الملعب الأولمبي في نهائي كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا في الكاميرون.

كان لاعبوا المنتخب قد حضورا تدريب المنتخب الجماعي مع الجهاز الفني وتناولوا الغدا وخلدوا للراحة قبل التوجه إلى ملعب المباراة لمواجهة السنغال في مباراة يغيب عنها كارلوس كيروش عن إدارة الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث يدير المنتخب من الخارج.

كانت رحلتين قد وصلت إلى الكاميرون من أجل المشاركة في تشجيع منتخب مصر أمام السنغال خاصة وأنه تم تخصيص عشرة رحلات لجماهير المنتخب المصري من أجل دعم منتخب مصر أمام السنغال في واحدة من المباريات القوية لمنتخب مصر أمام السنغال.

توقعات نتيجة مباراة مصر والسنغال

بخصوص نتيجة مباراة مصر والسنغال، نتوقع أن تكون مباراة مصر والسنغال صعبة، حيث تكون نتيجة مباراة مصر اليوم لصالح المنتخب المصري حال أدى لاعبوه مثلما فعلوا أمام الكاميرون وكوت ديفوار، ومن المرتقب ان يضغط الهجوم من البداية وخاصة في ظل تواجد مصطفى محمد ومحمد صلاح ومرموش في الخط الأمامي لمنتخب مصر.