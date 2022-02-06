نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن مباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كاس العالم للاندية عبر تردد ابوظبي اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن مباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كاس العالم للاندية، يستعد عشاق كرة القدم في السعودية والإمارات والوطن العربي لمباراة قوية وديربي آسيا بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في الدور ربع النهائي من بطولة كاس العام للأندية التي تقام في الإمارات بمشاركة ألأندية أبطال القارة وفريق الجزيرة الإماراتي منظم البطولة، وذلك بعد أن حقق الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة على فريق بيري بطل تاهيتي، ليضرب موعداً لمباراة مرتقبة وقوية مع فريق الهلال السعودي بطل آسيا، وازداد البحث مؤخراً من قبل الجمهور لمعرفة القنوات الناقلة للمباراة، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في بطولة كاس العالم للأندية.

الآن مباراة الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي كاس العالم للاندية

تنقل مباراة الهلال والجزيزة على الهواء مباشرة من ستاد محمد بن زايد الدولي وذلك يوم الأحد في تمام الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة، والساعة 7.30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8.30 بتوقيت الإمارات وتذاع المباراة على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، ومجموعة قنوات أبوظبي وإليكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي:

تردد قناة ( SSC7 HD ) السعودية

القمر الصناعي: عربسات.

معدل التكرار: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الشفرة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚. تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبو أظبي اكسترا على نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

جودة المشاهدة: HD

تردد قناة أبو ظبي اكسترا SD على نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة المشاهدة: SD

تردد قناة أبو ظبي اكسترا على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة المشاهدة: SD و HD

تشكيلة الهلال ضد الجزيرة في ربع نهائي كاس العالم للاندية

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ حمد اليامي ــ ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويلار ــ محمد كنو ــ سالم الدوسري

خط الهجوم: ماثيوس بيريرا ــ موسى ماريجا ــ أندريه كاريلو