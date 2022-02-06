أستقبل 7 قنوات مجانية ناقلة مبارة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم أفريقيا بجودة عالية بدون تشويش

أستقبل 7 قنوات مجانية ناقلة مبارة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم أفريقيا يصادف اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022 مباراة منتخب مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للعام الحالي المقامة في الكاميرون على ملعب أوليمبي في ياوندي “عاصمة الكاميرون”، وكانت هذه المباراة ناتج فوز منتخب مصر الوطني على نظيره الكاميروني وانتهى بفوز منتخبنا الوطني بالتعادل الصفري والفور بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب السنغال بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق البوركيني فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال

يتم بث المباراة المنتظ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

يوم الأحد الموافق السادس من فبراير 2022.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة مصر والسنغال

أعلنت مصادر على لسان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أن التشكيل المتوقع للمنتخب سيكون كالآتي:-

في حراسة مرمى المنتخب يأتي كل من محمد أبو جبل.

خط دفاع الفريق هناك كل من محمود الونش، إمام عاشور، أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم.

بينما في خط هجوم الفريق يأتي عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.

أما في خط الوسط يأتي كل من عمرو السولية، حمدي فتحي ومحمد النني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

يتم بث المباراة على حوالي سبعة قنوات فضائية مجانية وكان من بين هذه القنوات الرياضية الناقل كل مما يلي:-

1. قناة الجزائرية الأرضية

تردد القناة: 11680 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

2. بي إن سبورتس 1

تردد القناة: 12604 أفقي.

معامل الترميز: 27500.

نوع القمر الصناعي: النايل سات.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

3. بي إن سبورتس 1

نوع القمر الصناعي: السهيل سات.

تردد القناة: 11585 عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

معدل الترميز: 27500.

4. بي إن سبورتس 2

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي 2\3.

معامل الترميز: 27500.

5. قناة بي إن سبورتس تو

تردد القناة: 11623 – عمودي – سهيل سات.

معدل الاستقطاب: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

6. النبأ الليبية

تردد القناة: 11096.

معدل ترميز القناة: 27500 أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

7. فوكس سبورت