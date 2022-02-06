نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي في ديربي عربي خالص على الأراضي الإماراتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيتواجه الهلال والجزيرة الإماراتي بين منافسات الدور الثاني لمسابقة كأس العالم للأندية داخل الإمارات، حيث نجح كلا الفريقين في التأهيل إلى مونديل كاس العالم حيث يعد الجزيرة صاحب الأرض والهلال زعيم قارة آسياً نظرًا لحصوله على كأس أبطال آسيا، وإليك الآن كامل التفاصيل حول موعد بدء المباراة والقنوات الناقلة له، فقط عليك القيام بمتابعة الفقرات التالية..

موعد مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

ستبدأ المباراة بصافرة الحكم في الساعة السابعة والنصف حسب توقيت مكة المكرمة داخل ملاعب الإمارات، وستنطلق المباراة بتوقيت أبو ظبي في الساعة السادسة والنصف من اليوم، وبتوقيت مصر في السادس والنصف من مساء اليوم أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

حرصت المملكة العربية السعودية على إنشاء قنوات رياضية شاملة ومتكاملة تعمل على بث جميع الرياضيات التي يهتم بها السعوديين، وهي قنوات SSC الرياضية بحيث تستطيع عن طريقها رؤية الدوريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم للفريق السعودي الذي حصل على المقعد الأول في القائمة داخل مجموعته للتأهل إلى كأس العالم المتواجد في قطر لعام 2022 وإليك الآن تردد قنوات SSC.

تردد قنوات SSC الرياضية

توجد هذه القنوات الرياضية المميزة التي تعمل على عرض كامل المباريات بجودة HD من حيث الصوت والصورة، وإليك الآن المعلومات التي يجب أن تقوم بضبط الرسيفر الخاص بك عليها حتى تتمكن من الحصول على جودة مشاهدة مثالية في ذات الوقت، وهذا هو التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12417.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 25700.

تردد قنوات SSC الرياضية عبر بدر سات

إذا كنت تستخدم القمر الصناعي بدر سات فيجب أن تقوم بضبط الرسيفر الخاص بك على هذا التردد الآتي:

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قنوات إضافية لبث مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي

تحرص منصة شاهد من أول التصفيات على عرض كافة التصفيات الخاص بكأس العالم بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا السابق، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية على تطبيقها المجاني، لذلك من المؤكد أن يقوموا اليوم بعرض المباراة بتقنية عالية HD عبر شاهد VIP وجهاز GoBX وبالتأكيد هذا لكي يستمتع الأشخاص أكثر بالتقنيات الحديثة التي تم تداولها، وتم الإعلان عن خلال الحساب الرسمي لشاهد عبر التويتر.

لذلك احرص الآن على متابعة المباراة بشكل كامل، وهذا لكي تتمكن من متابعة زعيم آسيا وهو يواجه نادي الجزيرة الإماراتي صاحب الأرض خلال مباريات الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، لذلك كونوا على موعد واحرصوا على متابعة المقال، وهذا لأننا سنحرص على جعلكم تحصلون على كل جديد سيحدث داخل المباراة.