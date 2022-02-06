نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال هي الكلمة الأكثر بحثا اليوم في دول الوطن العربي، وذلك بعد تصعد مصر للقاء قوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق مصر الفوز عبي منتخب الكاميرون، وقد أكد جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم ” فيفا” ان الكرة الافريقية ينتظرها مستقبل مشرق، كما اوضح ايضا فى تصريحات له امام شبكة سكاى سبورتس ” مصر والسنغال استحقا الوصول للنهائى لانهما الافضل حاليا فى هذة البطولة الصعبة ونتطلع لمشاهدة مباراة نهائية رائعة بين فريقين يملكان افضل اللاعبين فى العالم، ومن ثم وجب علينا توفير تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا مجانا.

مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا

نتاهب خلال دقائق إنطلاق صافرة البداية للقاء مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا، وبالنسبة للتساؤل حول كيف يدير كارلس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، يدير كابتن كارلس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من خلال جهاز لاسلكى يتابع منه المباراة مع الجهاز الفنى للمنتخب، لانه تم ايقافه مبارتين من قبل الكاف لحصوله على كارت أحمر فى لقاء منتخب الكاميرون المباراة قبل النهائية، حيث يدير اللقاء من المدرجات ومن خلال الجهاز اللاسلكى، هذا وقد وأكد كابتن محمد صلاح قائد المنتخب المصرى ان جميع اللاعبين جاهزين ومستعدين للفوز بالمباراة النهائية امام منتخب السنغال والفوز ببطولة كأس امم افريقيا الغائبة منذ فترة طويلة عن منتخب مصر، وقال محمد صلاح ” لا نفكر فى الارهاق وان فكرنا فى الارهاق فنحن نتذكر الجمهور المصرى الذى سيصبح سعيدا بسببنا وسنفعل كل شى للفوز”.

قناةالجزائرية الارضية لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

ومن المعروف إن قناة الجزائرية الأرضية سوف تنقل مباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا مجانا، ومن ثم يتم البحث عن ترددها بكثافة، واليكم ترددها الان

التردد 11680.

الاستقطاب افقي.

معامل الترميز 27500.

رقم شفرة القناة 110000110000000.

موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت السعودية

سوف تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر والسنغال في تمام 10 مساء اليوم، نتمني لكم متابعي موقع ثقفني الكرام مشاهدة ممتعة وشيقة للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا للعام الحالي.

غيابات مؤثرة فى صفوف منتخب مصر فى المباراة النهائية ضد منتخب السنغال، يعانى المنتخب المصرى من مجموعة من اللاعبين المؤثرين فى المنتخب المصرى وهم محمد الشناوى واحمد حجازى بسبب الاصابة، بالاضافة الى كارلس كيروش المدير الفنى للمنتخب بسبب عقوبة الايقاف مبارتين، وايضا كابتن عمر كمال عبدالواحد الظهير الايمن لمنتخب مصر بسبب حصوله على البطاقة الثانية فى مباراتة الاخيرة امام منتخب الكاميرون فى الدور نصف النهائى، وبذلك يلجأ كيروش بوضع إمام عاشور ظهير ايمن مكان عمر كمال مع الدفع بزيزو او محمود تريزيجية فى وسط الملعب، لتصبح الخطة او طريقة اللعب 3_4_3 مثلما حدث فى نهاية المباراة الماضية.