انت الان تتابع تفاصيل خبر عشاق الكرة المصرية على موعد مع المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال نهائي أمم أفريقيا التشكيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

تتجه أنظار الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر والعالم إلى ملعب أوليمبية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تختتم اليوم الأحد 6 فبراير 2022، وسط أمل كبير لدى الجماهير المصرية في التتويج باللقب الثامن بكأس الأمم الإفريقية، وهو ما تثق به الجماهيرة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على الظفر بكأس أفريقيا، أما الجانب السنغالي فيسعى هو الآخر إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه وصيف البطولة الماضية التي فازت بها الجزائر في مصر.

التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية

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حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد حجازي – محمد عبدالمنعم – أيمن أشرف – إمام عاشور

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني – حمد فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد

بدلاء منتخب مصر خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: محمود جاد – محمد صبحي – محمود علاء – رمضان صبحي – محمود حسن تريزيجية – مروان داوود – محمد شريف – مروان حمدي – عبدالله السعيد – أحمد سيد زيزو.

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التشكيل المتوقع للمنتخب السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: إدوارد ميندي .

خط الدفاع: عبده ديالو – إبراهيما مباي – يابي أبو سيسيه – جوزيف لوبي

خط الوسط: شيخو كوياتي – إدريسا جاي – بونا سار.

خط الهجوم: فودي بالو – كيتا بالدي دياو – ساديو ماني

بدلاء منتخب السنغال خلال المباراة: يجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين أليونا بادارا فاتي – سيني دينج – بولاي ديا – مامادو لوم ندياي – بابا الحسن جوي – حبيب ديالو

موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم

اليوم الأحد 5 / 2 / 2022 على ملعب باول بيا ستاديوم ، في تمام الساعة 9:00 مساءا بتوقيت مصر، 10:00 مساءا بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية

المباراة تذاع على قناة بي إن سبورت الرياضية ماكس 1 و 2، أيضا أعلنت القناة الجزائرية نقل المباراة على الهواء مباشرة

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