موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية وكيفية مشاهدة المباراة مجانا

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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي واحده من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة بعد الأداء الراقي الذي قدمه النادي الأهلي في لقاء نادي مونتيري المكسيكي في لقاء الجولة الثانية والتي شهدت فوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0 في لقاء شهد غياب العديد من لاعبي الأهلي المميزين المنضمين لمنتخب مصر بالإضافة إلي بعض الإصابات التي منعت بعض اللاعبين من المشاركة وعلي الرغم من ذلك استطاع النادي الأهلي انتزاع الفوز ومن المقرر أن يشهد اللقاء القادم عودة لاعبين النادي الأهلي المنضمين للمنتخب عقب المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية حيث وفر النادي الأهلي طائرة خاصة لنقل اللاعبين فورا للإمارات مباشرة عقب المباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية

يسعى النادي الأهلي للوصول لنهائي كأس العالم للأندية لهذا العام لأول مرة في تاريخه ليعادل ناديي الرجاء المغربي ونادي مازنمبي الكونغولي والذين استطاعوا الوصول للنهائي في نسختي عام 2010 والتي حصل فيها مازنمبي علي الفضية بعد الخسارة من نادي انتر ميلان الإيطالي ونسخة عام 2013 استطاع نادي الرجاء المغربي الفوز بالفضية علي أرضة حيث أقيمت البطولة في المغرب ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2022 في الموعد التالي:

بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا : من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءا

بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت والعراق واليمن : من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءا

بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان : من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءا

بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب : من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءا

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد بالميراس في كأس العالم للأندية مجانا

تعرض مباريات كأس العالم للأندية هذا العام بشكل مشفر علي قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات SSC السعوديه ولكن أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن عرض اللقاء مباشرة عبر تطبيقها الرسمي للهاتف الجوال ويمكنكم متابعينا تحميل التطبيق عبر جوجل بلاي ستور أو ابل اب ستور عبر الروابط التالية لمشاهدة المباريات بشكل مجاني:

تحميل تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية للهواتف الأندرويد: اضغط هنا

تحميل تطبيق قنوات أبو ظبي الرياضية لهواتف الأيفون: اضغط هنا

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