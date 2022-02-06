نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 أبو جبل يتصدى لضربة جزاء مانيه في المقال التالي
متابعة مباراة مصر والسنغال اليوم الأحد في نهائي أمم افريقيا 2022، والتعرف على أحداث المباراة لحظة بلحظة وتشكيلة الفريقين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر بتوقيت العاصمة أبو ظبي، ويهم المتابعين في مختلف أنحاء العالم متابعة المباراة والتعرف على من سيتوج باللقب القاري الهام، في ملحمة رياضية سيتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة داخل مصر وخارجها من مختلف أنحاء العالم.
مباراة مصر والسنغال متابعة لحظة بلحظة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث تذاع مباريات كأس الأمم الأفريقية حصرياً عبر شاشة قنوات beIN SPORTS، ويسبق المباراة ستديو تحليلي للتعليق على تشكيلة الفريقين بالإضافة إلى توقعات نتيجة المباراة، وغيرها من تفاصيل المبارة الختامية الهامة، مباراة مصر والسنغال اليوم هي من أهم الأحداث الرياضية التي يهم الكثيرون متابعتها والتعرف على نتيجتها الهامة، وهو ما نتابعه معكم وننشر تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.
معلق مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة
مباراة مصر والسنغال حصرياً عبر شاشة قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2، والمباراة من تعليق علي محمد علي، تعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والسنغال.
تشكيلة مصر والسنغال في مباراة نهائي أمم افريقيا
يسعى المنتخب المصري في مباراة نهائي أمم افريقيا أمام السنغال للفوز ولا شئ غيره، خاصةً أنه صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب القاري، فمن المقرر أن يكون تتويجه اليوم هو اللقب القاري الثامن في سجل المنتخب المصري، معولاً في حصوله على اللقب على نجم ليفربول الامع محمد صلاح، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب السنغالي مع نجمه ساديو مانو، للحصول على اللقب والذي لم يسبق له الحصول عليه من قبل.
متابعة مباراة مصر والسنغال الشوط الأول
- انطلاق صافرة البداية.
- الدقيقة (2): عرضية خطيرة لماني في الخاصرة اليمنى للمنتخب المصري يتصدى لها عبد المنعم ببراعة.
- الدقيقة (4): ركلة جزاء لصالح السنغال بسبب عرقلة من عبد المنعم لسيس.
- الدقيقة (7): أبو جبل يتألق ويتصدى لضربة جزاء مانيه.
- الدقيقة (10): تسديدة قوية من سار يتصدى لها أبو جبل مجدداً.
- الدقيقة (18): سيطرة متبادلة بين الفريقين، في ظل محاولة من صلاح لاختراق دفاع السنغال إلا أنها لا تتجاوز منطقة الجزاء ورد سار بعرضية خطيرة.
- انتصاف وقت المباراة في الشوط الأول ولازال التعادل هو سيد الموقف، لاسيما من كون المنتخب السنغالي هو الأخطر والأفضل حتى الأن.
- الدقيقة (28): محمد صلاح يتألق ويتلاعب بعدة لاعبين بالمنتخب السنغالي إلا أن تسديدته انتهت في يد مندي.
- الدقيقة (35): كرة بدون تركيز من اللاعب السنغالي سار إل خارج مرم أبو جبل.
- (35) كرة غير مركزة من سار أبرز لاعبي السنغال تخطئ مرمى أبو جبل.
- الدقيقة (37) خشونة حمدي فتحي تتسبب له في الحصول على بطاقة صفراء.
- الدقيقة (43) محاولات صلاح مستمرة للتسديد ولكن مندي يحولها لضربة ركنية.
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