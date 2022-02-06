نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وتشيلسي كأس العالم للأندية 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال وتشيلسي كأس العالم للأندية 2021، هي واحدة من مباريات كأس العالم للأندية 2021 التي ينتظرها جماهير كرة القدم العربية، خاصة بعد أن تمكن الهلال السعودي من التأهل لدور نصف النهائي من البطولة العالمية للأندية، حيث سيكون ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي مسرحاً لإقامة مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 والمقامة بأبوظبي الإماراتية، حيث ستكون مدرجات ملعب المباراة مساء يوم الأربعاء التاسع من شهر فبراير الحالي شاغرة بجماهير الهلال وتشيلسي في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق ومحبي الفريقين.

الهلال السعودي والذي يشارك في هذه البطولة كبطل عن قارة آسيا تأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021 بعد أن فاز على فريق الجزيرة الإماراتي بستة أهداف لهدف في واحدة من المباريات التي استطاع الهلال أن يفرض فيها سيطرته على منافسه الجزيرة، وإسعاد جماهير الموج الأزرق.

على الجانب الآخر فإن فريق تشيلسي الإنجليزي تمكن من التأهل والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد أن فاز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على مواطنه مانشستر سيتي، ليكون رجال المدير الفني الألماني توماس توخيل أحد المشاركين بمونديال الأندية بالإمارات.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قد أعلن عن موعد مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، حيث من المقرر أن تُقام أحداث المباراة أمسية يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي

هذا وسيتمكن محبو وجماهير نادي الهلال السعودي من متابعة أحداث مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي في مونديال الأندية 2021 من خلال شاشة قناة SSC 7HD الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بشكل حصري داخل المملكة العربية السعودية، فيما ستقوم قناة أبوظبي الرياضية Extra بالنقل الحي والمباشر لمباراة الهلال وتشيلسي من خلال التطبيق المخصص لقنوات أبوظبي، وموقع قنوات أبوظبي على الإنترنت، بالإضافة إلى النقل بشكل أرضي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.