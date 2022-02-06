تعرف على الجوائز المالية الضخمة للمنتخب المصري في حالة التتويج بكأس الأمم الأفريقية

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محمد سياف - ابو ظبي - في تمام الساعة التاسعة اليوم الأحد المنتخب المصري على موعد مع مواجهه نارية مع منتخب السنغال في إطار نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بدول الكاميرون، وتختتم منافساتها الليلة بين المنتخبين الكبيرين، ويسعى كلاهما إلى الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة، وسبق للمنتخب المصري الفوز بالبطولة 7 مرات، في حين المنتخب السنغالي لم يسبق له الفوز بالبطولة.
مشوار منتخبي مصر والسنغال حتى الوصول للبطولة
وتمكن المنتخب المصري من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي البطولة، وكان منتخب السنغال قد وصل للدور النهائي عقب فوز كبير على منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بالوقت الأصلي بالمباراة، ليضرب موعدا ناريا مع امنتخب المصري.
اللجنة التنفيذية بالكاف تعلن زيادة الجوائز المالية
وفي إطار الجوائز المالية المخصصة للفرق أصحاب المراكز الأولي، قامت اللجنة التنفيذية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيادة المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة بالبطولة، بالمقارنة بمكافآت النسخ السابقة من البطولة، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للمكافآت المالية إلى 1.850 مليون دولار.
الجوائز المالية بدءا من المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي إلى البطل
- المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي حيث يحصل كل منتخب متأهل إلى ذلك الدور على مبلغ 1.175 مليون دولار، بعد أن كانت المكافآت لهذا الدور مليون دولار فقط.
- المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي حيث زادت الجوائز المالية للمنتخبات المتأهلة إلى الدوري نصف النهائي إلى 2.2 مليون دولار، وكانت 2 مليون دولار فقط.
- المنتخب صاحب المركز الثاني بالبطولة ويحصل وصيف البطولة على جوائز مالية قدرها 2.75 مليون دولار بعد ان كانت 2.5 مليون دولار فقط في النسخ السابقة.
- المنتخب صاحب المركز الأول، ويحصل على المتوج بالبطولة على 5 ملايين دولار، بعد ان كانت 4.5 مليون دولار خلال النسخ السابقة.
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