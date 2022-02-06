تعرف على الجوائز المالية الضخمة للمنتخب المصري في حالة التتويج بكأس الأمم الأفريقية

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محمد سياف - ابو ظبي - في تمام الساعة التاسعة اليوم الأحد المنتخب المصري على موعد مع مواجهه نارية مع منتخب السنغال في إطار نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بدول الكاميرون، وتختتم منافساتها الليلة بين المنتخبين الكبيرين، ويسعى كلاهما إلى الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة، وسبق للمنتخب المصري الفوز بالبطولة 7 مرات، في حين المنتخب السنغالي لم يسبق له الفوز بالبطولة.

مشوار منتخبي مصر والسنغال حتى الوصول للبطولة

وتمكن المنتخب المصري من الوصول للمباراة النهائية بعد فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي البطولة، وكان منتخب السنغال قد وصل للدور النهائي عقب فوز كبير على منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي بنتيجة 3-1 بالوقت الأصلي بالمباراة، ليضرب موعدا ناريا مع امنتخب المصري.

اللجنة التنفيذية بالكاف تعلن زيادة الجوائز المالية

وفي إطار الجوائز المالية المخصصة للفرق أصحاب المراكز الأولي، قامت اللجنة التنفيذية بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيادة المكافآت المالية للمنتخبات المشاركة بالبطولة، بالمقارنة بمكافآت النسخ السابقة من البطولة، حيث بلغت الزيادة الإجمالية للمكافآت المالية إلى 1.850 مليون دولار.

الجوائز المالية بدءا من المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي إلى البطل