ترتيب جدول ميداليات أولمبياد بكين
صعد المنتخب السويدي إلى صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.
وحصدت السويد اليوم ميداليتها الذهبية الثالثة لتنتزع صدارة جدول الميداليات من النرويج التي تراجعت إلى المركز السادس بعد أن اكتفت بميدالية برونزية.
وصعدت روسيا إلى وصافة الترتيب بعد أن أضاف رياضيوها ميداليتين، ذهبية فرق التزحلق الفني على الجليد وفضية القفز التزلجي للفرق، ليرتفع عدد ميدالياتها الإجمالي إلى 7 ميداليات.
ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثالث من أولمبياد بكين:
1- السويد (3 ذهبيات)
2- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية وميداليتان برونزيتان)
3- هولندا (ميداليتان ذهبيتان، ميداليتان فضيتان، برونزية واحدة)
4- الصين (ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان)
5- ألمانيا (ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية).
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