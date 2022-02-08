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انت الان تتابع تفاصيل خبر موسيماني ينتقد، وأون تايم سبورت تذيع لقاء مصر والسنغال القادم، وصلاح لإنجلترا بطائرة خاصة، وموعد مباراة الأهلي وبالميراس والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في إطار حالة الصخب الرياضي التي تعيشها الجماهير المصرية خلال تلك الفترة نطلعكم على آخر الآخبار الرياضية في هذا الشأن، انتقاد بيتسو موسيماني لعب فريق بالميراس البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية بشكل مباشر، ومحمد صلاح يتوجه إلى إنجلترا بطائرة خاصة للعودية إلى تدريبات الفريق الجماعية، وقناة أون تايم سبورت تعلن بث لقاء مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، وسفر سداس الأهلي إلى أبوظبي.
انتقاد بيتسو موسيماني للفيفا بسبب بالميراس
إنتقد المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي المصري سياسة الإتحاد الدولي، في إعفاء بطل أمريكا الجنوبية فريق بالميراس البرازيلي من دور الـ 8 للبطولة، ويلعب من دور نصف النهائي مباشرة، وأكد أن الأهلي هزم بالميراس الموسم الماضي وأكد أفضليته عليه، فلماذا لا يلعب مثلنا، ويلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره بالميراس البرازيلي مساء غد الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
محمد صلاح يطير لإنجلترا بطائرة خاصة
توجه النجم المصري ونجم فريق ليفربول إلى إنجلترا بطائرة خاصة عقب إنتهاء مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، وذلك للإنضمام إلى تدريبات الفريق، إستعدادا لإستئناف مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتنتظر ليفربول مباراة هامة يوم الخميس المقبل أمام ليستر سيتي.
قناة أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم لكرة القدم
في فيديو ترويجي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن بث مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات أفريقيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، من خلال المباراة التي ستلعب يوم 24 مارس المقبل بالقاهرة، وأيضا وجهت الشكر لرجال مصر بعد قتالهم لآخر دقيقة، وعدم إدخارهم أي جهد للفوز بالبطولة، مؤكدين على أن أمامهم فرصة كبيرة للتأهل لكأس العالم.
موعد مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية بالإمارات ( نصف النهائي )
- طرفي المباراة: الأهلي ضد بالميراس البرازيلي
- موعد المباراة: الثلاثاء 8 – 2 – 2022
- توقيت المباراة: 6:30 بتوقيت القاهرة – 7:30 بتوقيت السعودية
- ملعب المباراة: ستاد آل نهيان بأبوظبي
- القنوات الناقلة: قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا – SSC SPORT 7HD (السعودية)
- معلق المباراة: فارس عوض
- البطولة: كأس العالم للأندية – نصف النهائي
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