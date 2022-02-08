موعد مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد بالجولة 24 بالدوري الإنجليزي التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى بيرنلي نظيره نادي مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقام المباراة على ملعب تورف مورف معقل نادي بيرنلي بمدينة لانكشر الإنجليزية، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقان قد إنتهت بفوز مانشستر يونايتد على بيرنلي بنتيجة 3-1.

موقف فريقي مانشستر يونايتد وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

ويملك نادي بيرنلي 13 نقطة في المركز العشرين والأخير من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في 10 مباريات، والهزيمة في 8 مباريات، ويملك المان يونايتد 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 5 مباراة، والهزيمة في 6 مباريات، ويأمل الفريقان في الفوز بالمباراة وإحراز الثلاث نقاط.

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد خلال اللقاء

حراسة المرمى: ديفيد دى خيا

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف، إيريك بابلي، أليكس تيليس، سكوت ماكتومناي

خط الوسط الدفاعي: ارون وان بيكاسا، فريد

خط الوسط المهاجم:برونو فيرنانديز، نيمانيا ماتيتش، كريستيانو رونالدو

خط الهجوم: جادون سانشو

وعلى مقاعد بدلاء مان يونايتد اللاعبين دين هندرسون، فيل جونز، دياجو دالوت، ميسون غرينود، خوان ماتا، خيسي لينجارد، فان دي بيك، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

التشكيل المتوقع لنادي بيرنلي خلال اللقاء

حراسة المرمى: نيك بوب

رباعي خط الدفاع: ماثيو لوتون – جيمس تاركوفسكي – تشارلي تايلور – ناثان كولينز

خط الوسط المدافع: جوش براونهيل – آشلي ويستوود

خط الوسط الهجومي: يوهان بيرج جوموندسون – كريس وود – داويت ماكنيل

خط الهجوم: ماكسويل كورنت

ويجلس على مقاعد البدلاء اللاعبين: واين هينيسي – أريك بيترز – كيفين لونج – كونور روبرتس – ارون لينون – جاك كورك – توماس – جاى روديجيز – ماتيج فيدرا

بطاقة المباراة