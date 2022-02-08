كوتينيو ينتقل من برشلونة الى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده على سبيل الإعارة مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو قادما من برشلونة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان: "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على انتقال فيليب كوتينيو لإكمال بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك".