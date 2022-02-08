محمد دراغر ينتقل الى "أف سي لوسيرن" السويسري في اطار الاعارة

أعلن فريق نوتينغهام فورست الانقليزي عن انتقال اللاعب الدولي التونسي محمد دراغر الى نادي لوسيرن السويسري، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وكان محمد دراغر، الذي شارك مؤخرا مع المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس افريقيا للأمم الجارية بالكاميرون، قد انتقل الى نوتينغهام فورست الناشط في بطولة الدرجة الأولى الانقليزية في أوت من العام الماضي قادما من أولمبياكوس اليوناني.
كما تجدر الاشارة الى أنّ نادي أف سي لوسيرن يحتل المركز العاشر والأخير في البطولة السويسرية برصيد 11 نقطة.
وات
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