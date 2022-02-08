تعرف على موعد وتشكيل فريقي الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - ينهي النادي الأهلي اليوم آخر إستعداته للمواجهة المرتقبة ضد فريق بالميراس البرازيلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 فبراير حتى 12 فبراير الجاري، وصعد النادي الأهلي إلى نصف النهائي عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة هدف نظيف، ليواجه بطل أمريكا الجنوبية بالميراس، ويستعيد الأهلي لاعبيه المتواجدين مع المنتخب وهو محمد عبدالمنعم، وأيمن أشرف، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، محمد الشناوي.

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي المصري في مواجهة بالميراس البرازيلي

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع لنادي بالميراس البرازيلي في مواجهة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يبدأ بالميراس مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: ماتياس فينا، جوستافو جوميز، لوان فييرا، ماركوس روشا.

خط الوسط: دانيلو لويز دا سيلفا، رونييليتون دا سيلفا باربوزا، زي رافاييل، رافائيل فيجا، جابرييل مينينو.

خط الهجوم: لويس أدريانو.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات