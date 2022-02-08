جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 فبراير موعد المباريات والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - نبرز من خلال موقع فايف مصر أبرز المباريات اليوم الثلاثاء 8 فبراير في البطولات المختلفة الأوروبية، وكأس العالم للأندية، وكذلك القنوات الناقلة للمباريات، حيث تتواصل اليوم الثلاثاء الإثارة من خلال مواجهات نارية، خاصة لقاء الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية، ومباريات الدوري الإنجليزي، وقمة كأس إيطاليا بين روما وإنتر ميلان، وكأس فرنسا موناكو ضد إميان.

كأس العالم للأندية – نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الأهلي ضد بالميراس الثلاثاء 8 فبراير 2022 6:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة إكسترا فارس عوض مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة نيوكاسل ضد إيفرتون الثلاثاء 8 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD3 عادل خلو وست هام ضد واتفورد الثلاثاء 8 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD2 محمد بركات بيرنلي ضد مانشستر يونايتد الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 رؤوف خليف كأس إيطاليا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة إنترناسيونالي ضد روما الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي جوزيبي مياتزا كأس فرنسا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة موناكو ضد إميان الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 جواد بده

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