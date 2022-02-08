نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوقع الجميع مباراة حماسية جداً اليوم بين فريقي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي اليوم في مباراة حماسية جداً في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث يعد من أهم المواضيع الشاغلة الرأي العالمي، وخاصة محبي الكرة المستديرة، وخاصة بعد خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية، فهذا يجعل الماتش حماسي للغاية حيث أن اللاعيبة الأهلاوية يرغبون في تعويض خسارتهم اليوم بآداء عالية، وكذلك بالرغم من الارهاق الشديد الذي يتعرضله لاعبي النادي الأهلي والإصابات التي يمكن أن تجعله يزج بلعيبة الإحتياطي، كل التفاصيل والمفاجآت ننقلها لكم فقط من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

سوف تقام اليوم المباراة النصف نهائية بين فريقي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي من بطولة كأس العالم للأندية بعد فوز النادي الأهلي في مباراته السابقة في الدور ربع النهائي من البطولة أمام نادي مونتسيري المكسيكي الجمعة السابقة، والذي فاز فيها النادي بجدارة على الرغم من غياب معظم لاعبيه الأساسيين، ومن المنتظر أن تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة ونصف مساءاً بتوقيت مصر.

موعد مباراة النادي الأهلي اليوم بتوقيتات الدول العربية

كما ذكرنا سابقاً أن مباراة نادي الأهلي ضد بالميراس البرازيلي سوف تقام اليوم في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، والذي يعادل الخامسة مساءاً بتوقيتات الجزائر، والمغرب، وتونس، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيتي المملكة العربية السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيتات الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسوف تبث المباراة عبر عدة قنوات، سوف نذكرها لكم بالتفاصيل:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي

سوف تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد نظيره بالميراس البرازيلي في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر على قنوات Bein sports ، وقنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة، وللأسف لا توجد قناه مصرية مفتوحة ناقلة للمبارة أبو البطولة، وتود قنوات كثيرة عربية يمكن فك شفرتها لمتابعة مباراة اليوم الحاسمة الإقصائية، وبالتوفيق للنادي الأهلي وتمنياتنا له بإحراز لقب لم يحرزه في تاريخه من قبل.