نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس اليوم في كأس العالم للأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي، تشتعل محركات البحث المختلفة في مصر وفي جميع أنحاء الوطن العربي كله عن تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي، وذلك حيث يسعى الملايين من الأشخاص محبي وعشاق النادي الأهلي والمارد الأحمر في مصر والوطن العربي كله وذلك حيث يخوض النادي الأهلي المباراة القوية اليوم في أبو ظبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات في الوقت الحالي، حيث يلعب النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي ضد نادي بالميراس البرازيلي وذلك في الدور نصف النهائي بعدما فاز النادي الأهلي على مونتيري المكسيكي في الدور الأول من كأس العالم للأندية 2022.

تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي

في ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث حول تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للأندية فيفا قطر 2022 التي يسعى الجميع لمشاهدتها اليوم والتي تعتبر هي القناة الوحيدة على النايل سات التي تقوم بنقل أحداث البطولة في مصر والإمارات والكويت حيث قامت القناة بشراء حقوق بث المباريات الخاصة بالبطولة، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النايل سات كالآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر للقناة على نايل سات

التردد: 11372.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة الأهلي وبالميراس اليوم في كاس العالم

وبعدما تعرفنا سويًا على تردد قناة ابوظبي اكسترا الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث يستعد النادي الأهلي اليوم لخوض واحدة من أهم وأقوى المباريات في الموسم الحالي حيث مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية فيفا الإمارات 2022 ضد نادي بالميراس وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وقام المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بالإعلان عن التشكيل الرسمي للفريق الذي يخوض به المباراة وجاء كالآتي:-

– حراسة المرمى | علي لطفي.

– خط الدفاع | أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

– خط الوسط | محمد هاني – أليو ديانج – عمرو السولية – علي معلول.

– المهاجمون | محمد مجدي أفشه – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات.