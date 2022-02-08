الآن تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس اليوم في كأس العالم للأندية 2022

تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي، عدد كبير من المشاهدين يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي، وذلك من أجل مشاهدة جولة اليوم بين النادي الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي وذلك بالنصف النهائي من جولة كأس العالم للأندية وذلك عن نسخة عام 2022، والنادي الأهلي المصري ممثل عن قارة إفريقيا، بينما الميراس البرازيلي ممثلًا عن قارة أمريكا الجنوبية، وسوف نوضح لكم في مقال اليوم تردد القناة وكيفية استقباله بالتفصيل.

تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي

يبحث الجماهير في الوقت الحالي عن تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي اليوم في النصف النهائي من كأس العالم للأندية، وقد حصلت قناة SSC 7 الرياضية على حقوق بث المباراة اليوم، وسوف تنقل المباراة بالمجان عبر شاشتها على القمر الصناعي نايل سات، وللعلم أن القناة تقوم ببث عدد من البطولات المحلية والعالمية وموجودة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ولكنها ستنقل جولة اليوم على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبال التردد بالإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي اليوم

وضحنا لكم تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي اليوم، وسوف تنطلق الجولة اليوم الثلاثاء الثامن من فبراير لعام 2022، وذلك في إطار النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2022، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كيفية استقبال تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي

يمكن استقبال تردد قناة ssc7 السعودية الرياضية وفقًا للإحداثيات التالية: