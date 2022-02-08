نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة تاريخية.. موعد مباراة الهلال وتشيلسي نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال وتشيلسي ، عشاق ومحبو الزعيم السعودي على موعد مساء الأربعاء ٩ فبراير مع مواجهة للتاريخ تجمع نادي القرن الآسيوي مع بطل دوري أبطال أوروبا ، في لقاء يأتي ضمن دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ٢٠٢١ ، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا.

في السطور المقبلة نستعرض أبرز التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الهلال وتشيلسي والقنوات الناقلة ، ومشوار وإنجازات الناديين في كأس العالم للأندية ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الهلال وتشيلسي .

مباراة الهلال وتشيلسي

بحافز كبير وآمال في إنجاز جديد لكرة القدم العربية والسعودية، يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة الأربعاء أمام تشيلسي.

ويطمح الموج الأزرق في إسقاط البلوز، وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة السعودية، كأول فريق يصل إلى النهائي المونديالي.

فيما حقق إنجاز التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية ، فريقين عربيين فقط هما الرجاء (أمام بايرن ميونخ ٢٠١٣ والخسارة بثنائية نظيفة)، والعين الإماراتي (في مواجهة ريال مدرية ٢٠١٨ وفاز الملكي “٣-١”).

ويدخل كبير الرياض مباراة دور قبل النهائي، منتشيًا بفوزه العريض على الجزيرة في الدور الثاني (٦-١).

تاريخيًا، يسجل الهلال حضوره الثانية في مشاركته الحالية بالمونديال، بعد نسخة ٢٠١٩، والتي حصد خلالها المركز الرابع، عقب الخسارة أمام مونتيري المكسيكي (٤-٣)، بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (٢-٢).

كما يطمح نجوم الزعيم لتعويض الجماهير السعودية عقب الخسارة أمام اليابان، وتأجيل الحسم والتأهل للمونديال إلى الجولتين المتبقيتين من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ .

ويشارك نادي الهلال في النسخة الـ١٨ من كأس العالم للأندية بصفته بطلا ل دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وسيشهد دور نصف النهائي بالمونديال، مواجهة عربية أخرى، تجمع الأهلي المصري مع بالميراس البرازيلي، مساء الثلاثاء.

على الجانب المقابل، يطمح نادي تشيلسي الإنجليزي في مشاركته الثانية بكأس العالم للأندية ، إلى التتويج بلقبه المونديالي الأول.

حيث خسر البلوز اللقب أمام كورنثيانز البرازيلي في نسخة ٢٠١٢ بعد انتهاء النهائي بهدف نظيف.

ويرغب الفريق اللندني في إضافة لقب ثالث للكرة الإنحليزية في كأس العالم للأندية ، بعد لقبي مانشستر يونايتد ٢٠٠٥ و ليفربول ٢٠١٩ .

ونجح تشيلسي في التأهل الثاني إلى مونديال الأندية، بعد التتويج الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه مانشستر سيتي .

تاريخ مواجهات الهلال وتشيلسي

على صعيد المواجهات بين تشيلسي والهلال ، فلم يسبق للفريقين أن التقيا من قبل في أي مسابقة.

غير أن زعيم الأندية السعودية سبق لها مواجهة العديد من الأندية الإنجليزية والعالمية، كانت نتائجها هي الهزيمة الثقيلة للهلال، باستثناء مباراة وحيدة.

حيث التقى الهلال مع نوتنجهام فورست الإنجليزي، في لقاء ودي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد، وفاز الفريق الإنجليزي (٨-٠).

كما استضاف كبير الرياض فريق مانشستر يونايتد عام ٢٠٠٨، خلال مهرجان اعتزال النجم السعودي سامي الجابر، وفاز حينها الشياطين الحمر (٣-٢).

على صعيد المواجهات الهلالية الإنجليزية أيضا، التقى نادي مانشستر سيتي في ٢٠١٢، وفاز حينها الهلال بهدف سجله نواف العابد نجم الشباب السعودي حاليًا.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء التاريخي، مساء الأربعاء، في تمام الثامنة والنصف ( ٨:٣٠ م ) بتوقيت الإمارات، السابعة والنصف ( ٧:٣٠ م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( ٦:٣٠ م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( ٤:٣٠ م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

أما عن حكم مباراة الهلال وتشيلسي ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن إسناد إدارة المباراة للحكم الدولي المكسيكي سيزار راموس.

تقوم قنوات SSC الرياضية بنقل أحداث اللقاء عبر قناة SSC7 HD وقناة أبوظبي الرياضيو Abu Dhabi Sport Extra .

وحول معلق مباراة الهلال وتشيلسي ، فهو المتميز فهد العتيبي عبر قناة إس إس سي .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة تشيلسي والهلال والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار ونتائج الفريقين في مشاركاتهما ببطولة كأس العالم للأندية ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الهلال وتشيلسي .