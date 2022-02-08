مفاجأة سارة من قناة أبوظبي الرياضية شاهد مباراة الأهلي وبالميراس مجانا الآن

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محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements في مفاجأة سارة لمحبي مشاهدة مبارة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا بمدينة أبوظبي الإماراتية، أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن بث المباراة حصريا ومجانا عبر قناة اليوتيوب، بدون الحاجة إلى تحميل التطبيق بالقناة، ويمكنكم متابعة المباراة من الأسفل بسهولة. Advertisements مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس حصريا Advertisements تشكيل النادي الأهلي المصري في مواجهة بالميراس البرازيلي المعلن ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: على لطفي.

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أيمن أشرف،أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر. التشكيل المتوقع لنادي بالميراس البرازيلي في مواجهة الأهلي المصري ومن المتوقع أن يبدأ بالميراس مواجهة الأهلى بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: ماتياس فينا، جوستافو جوميز، لوان فييرا، ماركوس روشا.

خط الوسط: دانيلو لويز دا سيلفا، رونييليتون دا سيلفا باربوزا، زي رافاييل، رافائيل فيجا، جابرييل مينينو.

خط الهجوم: لويس أدريانو. موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات طرفي المباراة: الأهلي وبالميراس البرازيلي

موعد المباراة: الثلاثاء 08 فبراير 2022

توقيت المباراة: 6:30 بتوقيت القاهرة – 7:30 بتوقيت مكة المكرمة – 8:30 بتوقيت أبوظبي

ملعب المباراة: ستاد آل نهيان بأبوظبي

القنوات الناقلة: قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا

معلق المباراة: على سعيد الكعبي

البطولة: كأس العالم للأندية – نصف النهائي Advertisements

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