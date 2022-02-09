جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 فبراير موعد المباريات والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - نبرز من خلال موقع فايف مصر أبرز المباريات اليوم الاربعاء 9 فبراير 2022 في البطولات المختلفة الأوروبية، وكأس العالم للأندية، وكذلك القنوات الناقلة للمباريات، حيث تتواصل اليوم الأربعاء الإثارة من خلال مواجهات نارية، منها عودة الدوري المصري لكرة القدم، خاصة لقاء الهلال السعودي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية، ومباريات الدوري الإنجليزي، وقمة كأس إيطاليا بين ميلان ولاتسيو، وكأس فرنسا. مباريات اليوم في الدوري المصري لكرة القدم – الأسبوع الثامن طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة إنبي ضد مصر المقاصة الأربعاء 9 فبراير 2022 5:30 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 طلائع الجيش ضد الجونة الأربعاء 9 فبراير 2022 8:00 بتوقيت القاهرة أون تايم سبورت 1 كأس العالم للأندية – نصف نهائي كأس العالم للأندية بالإمارات طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة الجزيرة ضد مونتيري الأربعاء 9 فبراير 2022 3:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة – يوتيوب على سعيد الكعبي تشيلسي ضد الهلال السعودي الأربعاء 9 فبراير 2022 6:30 بتوقيت القاهرة أبوظبي الرياضة – يوتيوب فهد العتيبي مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم – الجولة الرابعة والعشرين طرفي المباراة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة معلق المباراة نوريتش سيتي ضد كريستال بالاس الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت إكستر 1 عادل خلو توتنهام هوتسبير ضد ساوثامبتون الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD2 محمد بركات مانشستر سيتي ضد برينتفورد الأربعاء 9 فبراير 2022 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD1 رؤوف خليف أستون فيلا ضد ليدز يونايتد الأربعاء 9 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت بريميوم HD3 كأس إيطاليا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة ميلان ضد لاتسيو الأربعاء 9 فبراير 2022 10:00 مساءا بتوقيت القاهرة قناة يوتيوب الدوري الإيطالي جوزيبي مياتزا كأس فرنسا لكرة القدم – ربع النهائي طرفي المبارة موعد المباراة توقيت المباراة القناة الناقلة ملعب المباراة بيرجيرا ضد إف سي فرساي الأربعاء 9 فبراير 2022 07:30 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2 جواد بده نيس ضد مارسيليا الأربعاء 9 فبراير 2022 10:15 مساءا بتوقيت القاهرة بي إن سبورت HD2

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