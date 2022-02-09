نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” بدون تقطيع ” القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال وتشيلسي فى كأس العالم للاندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال وتشيلسي إستاد محمد بن زايد يفتح أبوابه لاستضافة مباراة رفيعة المستوى بين الهلال وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتأهل الهلال السعودي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021. وصعد الفريق إلى ربع نهائي المونديال بفوزه بنتيجة 6-1 على منافسه الإماراتي الجزيرة.

ويخوض نادي تشيلسي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بهدف دون رد في مرمى مانشستر سيتي، ومن المقرر إجراء المباراة يوم الأربعاء التالي 9 فبراير 2022.

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة الهلال وتشيلسي

سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة بدقة عالية على موقع Dot Sport على الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تعيين معلق لقناة SSC SPORT 7 HD.

ستبدأ المسابقة في الساعة.

5:30 صباحا في تونس والجزائر والمغرب.

في مصر والسودان ولبنان والأردن وفلسطين وليبيا الساعة 6:30 صباحًا.

7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا.

الساعة 8:30 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي

ذكرت قنوات أبو ظبي الرياضية أن مباريات كأس العالم للأندية FIFA ستبث حصرياً في الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت، وكذلك على منصة STARZ PLAY.

الإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة قنوات SSC السعودية عن البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم 2021 داخل المملكة العربية السعودية وعبر منصة شاهد.

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال وتشيلسي مباشرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1، ويمكن متابعة مباريات كأس العالم للأندية FIFA مباشرةً على موقع Dot Sport.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي اليوم

وتقام مباراة الهلال وتشيلسي على أرض ملعب محمد بن زايد في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم للأندية، وقد تشهد كأس العالم للأندية الحالية مباراة نهائية عربية بين الهلال والأهلي، لكن الأول يجب أن يتغلب على تشيلسي، بينما يجب على الأخير التغلب على البرازيلي بالميراس.

وسبق أن واجه الأهلي بالميراس في مباراة العودة العام الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث التي فاز بها الأهلي بركلات الترجيح 3/2 عقب التعادل السلبي.

وسابقا، فاز الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي بميداليتين فضيتين في نسختين 2013 في المغرب و 2018 في الإمارات، وحطمت مواجهة الأهلي ومونتيري المكسيكي رقما قياسيا جديدا في كأس العالم للأندية، حيث كشفت شبكة للإحصاء أنها اللقاء الثالث بين الفريقين في البطولة.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.