نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات، عشاق الساحرة المستديرة متابعي بطولة كأس العالم للأندية يبحثون في الوقت الحالي بحث متواصل عن تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات، وذلك ليقوموا بتثبيت تردد القناة ومن ثم الاستمتاع بمشاهدة بطولة كأس العالم للأندية التي تُجرى الفترة الحالية، ويشارك بهذه البطولة لأول مرة ثلاث فرق عربية وهما الجزيرة الإماراتي ممثلًا عن الإمارات والأهلي المصري وهو ممثلًا عن قارة إفريقيا، بالإضافة إلى نادي الهلال السعودي والذي يمثل قارة آسيا، ونوضح لكم في مقالنا اليوم تردد القناة بالتفصيل.

تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات

عشاق الساحرة المستديرة متابعي كأس العالم للأندية الوقت الحالي يبحثون في الوقت الحالي عن تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات، وذلك من أجل تثبيت التردد على أجهزتهم ومتابعة المبارايات التي تشارك بها الأندية العربية، وللعلم أن النادي الأهلي وصل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا لثاني مرة على التوالي والعاشرة في تاريخه، بينما الهلال السعودي المرة الثانية في تاريخه، علمًا بأن الأهلي فاز في جولته الأولى على مونتيري متأهلًا للدور النصف النهائي، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي، وستكون الجولة الأخيرة له يوم الثاني عشر من فبراير لعام 2022 ليتم تحديد المركز الثالث والرابع، ولم يتم تحديد خصمه حتى الآن.

استقبال تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات

يبحث عشاق الكرة عن تردد قناة ابوظبي الرياضية على النايل سات ويرغبون في استقباله بالإحداثيات لمتابعة نسخة هذا العام من البطولة، حيث تنطلق البطولة على ملاعب الإمارات العربية المتحدة وتقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل فعاليات اللقاءات، ويمكن استقبال التردد بالإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ابوظبي الرياضية

وللعلم أن قناة أبو ظبي الرياضية تقوم بنقل التردد الخاص بها للمواطنين في كل أنحاء العالم، ولكنها تقوم ببث مبارايات كأس العالم للأندية من خلال هذا التردد في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وكذلك دولة الكويت، أي في ثلاث دول فقط.