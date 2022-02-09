تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا Nilesat الناقلة مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية

في السطور التالية نستعرض معكم من خلال موقع ثقفني نيوز الاخباري خدمة ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2022، حيث بحث عدد كبير من المتابعين من المملكة العربية السعودية وجميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي بطولة كاس العالم للاندية من كل مكان، لمعرفة طريقة استقبال إشارة تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي في كأس العالم للأندية، وفيما يلي عبر هذا التقرير مزيد من المعلومات والتفاصيل.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية اكسترا

يلتقي النادي الاشهر في المملكة العربية السعودية الهلال السعودي اليوم في مباراة قوية وعنيفة أمام نادي تشيلسي الانجليزي بطل قارة أوروبا، علي ارضية ملعب محمد بن زايد، حيث يلتقي الفريقين اليوم مساءً بعد التأهل رسمياً إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، حيث تعتبر المباراة هي الاولي في البطولة بالنسبة إلي نادي تشيلسي، ويحاول اللاعبين بكافه الطرق الممكنة تحقيق الفوز من أجل التأهل إلي النهائي بشكل رسمي.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية

أما عن موعد مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي في كأس العالم للاندية اليوم، فمن المقرر أن تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وسط ترقب دام لايام طويلة من الجمهور السعودي في كل مكان.

تردد قناة ابوظبي الرياضية اكسترا نايل سات

أولاً: القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

ثانياً: القمر الصناعي عرب سات