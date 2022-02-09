نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تردد SSC Sports ” القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم في نصف النهائي مونديال الأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم في نصف النهائي ، من بطولة كاس العالم للأندية 2021 والتي مقامة بدولة الإمارات حاليا وتمكن الهلال من الصعود إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الجزيرة الاماراتى بنتيجة كبيرة وهى 6 أهداف مقابل هدف وحيد، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة وبالنصف بتوقيت دبى، وعلى تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية أوعلى قنوات ssc الرياضة السعودية، وسوف نوفى إليكم بكافة التفاصيل حول القنوات وتردداتها العارضة للبطولة ومباراة اليوم على وجه الخصوص.

القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم في نصف النهائي

تترقب جماهير الكرة السعودية الآن مباراة من اهم المباريات في تاريخ نادى الهلال السعودي وصاحب الجماهيرية الكبيرة في الوطن العربي وبالأخص في المملكة العربية والسعودية، وبعد أن فاز بلقب دوري أبطال اسيا للنسخة الماضية تأهل بذلك إلي بطولة كاس العالم للأندية وهى بطولة تعتبر شرفية بين أبطال القارات السبع من الأندية، والتي يشارك بها أيضا نادى الأهلي المصري، والذي سوف يلعب على المركز الثالث والرابع مع الخاسر من مباراة اليوم، قد خسر النادي الأهلي بالأمس من ناد بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0 والذي تأهل إلي النهائي، ليواجه الفائز من مباراة اليوم بين الهلال وتشيلسي ووف تقام المباراة يوم 12 فبراير المقبل ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن .

متابعة مباراة الهلال ضد تشيلسي في مونديال الأندية

تذاع بطولة كاس العالم للأندية على قنوات أبو ظبي الرياضية، وعلى باقة قنوات ssc السعودية والتي أعلنت منذ انطلاق البطولة على عرضها لكافة المباريات عبر تردداها المختلفة، ولذلك إليك تردد القناة الناقلة لمباراة الهلال ضد تشيلسي اليوم في نصف النهائي من بطولة كاس العالم لللأندية ويمكنك المتابعة على الأقمار الصناعية المختلفة منها النايل سات والعرب سات عبر الإشارة التالية

تردد قنوات SSC Sports السعودية 2022 عبر النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12523.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز : 27500.

تردد قنوات SSC Sports السعودية 2022 عبر عربسات